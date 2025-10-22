Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Σαμπέρ Καζέμι, 27χρονος Ιρανός βολεϊμπολίστας της Αλ Ραγιάν από το Κατάρ, καθώς έπαθε ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή σε πισίνα ξενοδοχείου.

Ο Καζέμι, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας και αποφάσισε να πάει στην πισίνα για να χαλαρώσει. Εκεί, όμως, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα…

Ένα βραχυκύκλωμα προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον Ιρανό βολεϊμπολίστα, ο οποίος υπέστη και καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε τεχνικό κώμα.

Όπως αναφέρει η ομοσπονδία του Ιράν, η κατάσταση της υγείας του Καζέμι χαρακτηρίζεται κρίσιμη.