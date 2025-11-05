Ο Εβραίος επικεφαλής της Πυροσβεστικής Νέας Υόρκης υπέβαλε την παραίτησή του, λίγες ώρες μετά την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι ως δημάρχου.

Ο Εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), Ρόμπερτ Τάκερ, υπέβαλε την παραίτησή του το πρωί της Τετάρτης, μόλις μία ημέρα μετά την εκλογή του δημάρχου Ζόραν Μαμντάνι, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post.

Ο Τάκερ θα αποχωρήσει από τη θέση που κατείχε για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο στις 19 Δεκεμβρίου, όπως ανέφεραν πηγές. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην ηγεσία της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που διηύθυνε πριν ενταχθεί στη διοίκηση του δημάρχου Έρικ Άνταμς.

Η είδηση της παραίτησής του έγινε γνωστή την ίδια στιγμή που ο επικεφαλής της FDNY ετοιμαζόταν να πετάξει για το Ισραήλ, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον αρχηγό της εκεί Πυροσβεστικής.

Οι λόγοι της παραίτησής του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Πάντως, ο Μαμντάνι έχει επικριθεί για τις θέσεις του σχετικά με το Ισραήλ, ενώ έχει χαρακτηριστεί ακόμα και ως αντισημίτης.