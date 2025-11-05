Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε ο 41χρονος που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή για το επεισόδιο με το τσεκούρι και τις απειλές σε βάρος της συζύγου του ξαδέρφου του, στη συνοικία της Νεράιδας στη Λάρισα.

Αρχικά σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο τελικά παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τα αδικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνομης οπλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 30ής Οκτωβρίου, όταν ο 41χρονος μετέβη στο σπίτι του ξαδέρφου του, ο οποίος απουσίαζε στη δουλειά. Στην είσοδο συνάντησε τη σύζυγο του ξαδέρφου του μαζί με τα ανήλικα παιδιά της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος την απείλησε κρατώντας τσεκούρι, φωνάζοντας ότι θα τη σκοτώσει. Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Συνελήφθη την επόμενη ημέρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

«Με άρπαξε και μου είπε “θα σε σκοτώσω”», κατέθεσε η παθούσα στο δικαστήριο, ενώ αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαίωσε πως είδε τον κατηγορούμενο να την κρατά από τον γιακά.

Στην απολογία του, ο 41χρονος αρνήθηκε ότι άσκησε σωματική βία, υποστηρίζοντας πως ο εκνευρισμός του προκλήθηκε από οικονομικές διαφορές με τον ξάδερφό του και ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του το τσεκούρι για να το παραδώσει στον πατέρα του, ώστε να το χρησιμοποιήσει σε εργασίες.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα, μετέβαλε την κατηγορία της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε απειλή, κηρύσσοντας απαράδεκτη την ποινική δίωξη, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης μήνυσης ή έγκλησης.

Ωστόσο, ο 41χρονος κρίθηκε ένοχος για παράνομη οπλοφορία. Ο εισαγγελέας σημείωσε πως η πράξη τελέστηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά και ότι ο κατηγορούμενος απέκρυψε στη συνέχεια το τσεκούρι, προτείνοντας ποινή φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η απόφαση του δικαστηρίου υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, ενώ η έφεση έχει αναστέλλουσα ισχύ, υπό τον όρο απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας του κατηγορούμενου με την παθούσα.