Σε «ποτάμια» μετατράπηκαν δρόμοι στη Σκιάθο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που σημειώθηκε στο νησί.

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που καταγράφηκαν στους δρόμους της Σκιάθου, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να είναι πολύ δύσκολη.

Προβλήματα έχουν παρατηρηθεί στις περιοχές Βασιλιάς / Αχλαδιές / Κολιός / Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με το skiathoslife. Μεγάλο πρόβλημα στην μετακίνηση οχημάτων υπάρχει στην περιοχή Πλατανιάς αφού ρέμα και δρόμος έχουν γίνει ένα.

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 05/11 έχει σημειωθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και είναι ίσο με 61.6 mm