Σαν σήμερα το 1959, η Ελλάδα βυθίζεται στο πένθος από μία από τις πιο τραγικές αεροπορικές καταστροφές της ιστορίας της. Το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συνετρίβη λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Και οι 18 επιβαίνοντες – επιβάτες και πλήρωμα – έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε κανονικά λίγο μετά τις 7 το πρωί, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όμως πέντε λεπτά αργότερα χάθηκε από τα ραντάρ. Οι πρώτες αναφορές ήρθαν από κατοίκους της περιοχής του Αυλώνα, οι οποίοι είπαν ότι άκουσαν «μια δυνατή έκρηξη στον αέρα» και στη συνέχεια είδαν «φλόγες να κατεβαίνουν προς το έδαφος». Τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στην περιοχή αντίκρισαν ένα φλεγόμενο πεδίο συντριμμιών και ανθρώπινα σώματα διασκορπισμένα μέσα στις φλόγες.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι το ένα φτερό του αεροσκάφους αποκολλήθηκε πριν την πρόσκρουση, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες πως προηγήθηκε έκρηξη στη δεξαμενή καυσίμων. Οι ειδικοί που μετέβησαν στον τόπο της τραγωδίας δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλήξουν σε σαφές συμπέρασμα. Η τεχνολογική υποδομή της εποχής δεν επέτρεπε την πλήρη ανάλυση των στοιχείων, με αποτέλεσμα τα ακριβή αίτια να παραμείνουν ένα αναπάντητο μυστήριο.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, που τότε βρισκόταν ακόμη στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπό την ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Ωνάση, βρέθηκε αντιμέτωπη με το πρώτο μεγάλο δυστύχημα στην ιστορία της. Το γεγονός προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πτήσεων εκείνης της εποχής, σε μια περίοδο που οι αερομεταφορές μόλις άρχιζαν να αναπτύσσονται στη χώρα.

Οι έρευνες κράτησαν μήνες, χωρίς ωστόσο να δοθεί ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση. Ορισμένες αναφορές έκαναν λόγο για διαρροή καυσίμων, άλλες για βλάβη στον κινητήρα, ενώ δεν έλειψαν και οι θεωρίες περί κακής συντήρησης ή ακόμη και ανθρώπινου λάθους. Όμως τίποτα δεν αποδείχθηκε.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

312: Ο Μέγας Κωνσταντίνος εισέρχεται θριαμβευτικά στη Ρώμη μετά τη νίκη του στη Μάχη της Μιλβίας Γέφυρας. Το σώμα του Μαξέντιου αλιεύεται από τον Τίβερη και αποκεφαλίζεται. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την εδραίωση του Κωνσταντίνου ως μοναδικού Ρωμαίου αυτοκράτορα και ανοίγει τον δρόμο για τη μετέπειτα επικράτηση του Χριστιανισμού.

1863: Στη Γενεύη ιδρύεται από 16 χώρες ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, με πρωτοβουλία του Ελβετού ανθρωπιστή Ερρίκου Ντυνάν. Ο οργανισμός θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας θυμάτων πολέμου.

1888: Υπογράφεται η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με την οποία διασφαλίζεται η ελεύθερη θαλάσσια διέλευση μέσω της Διώρυγας του Σουέζ κατά τη διάρκεια πολέμου και ειρήνης.

1912: Το ελληνικό στρατηγείο απαγορεύει στη βουλγαρική μεραρχία του Ρίλου, υπό τον στρατηγό Θεοδώροφ, να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Ωστόσο, για λόγους αβροφροσύνης, επιτρέπει την είσοδο δύο βουλγαρικών ταγμάτων, συνοδευόμενα από τους Βούλγαρους πρίγκιπες Κύριλλο και Βόρι. Αυτή η κίνηση αποσκοπούσε στη διατήρηση διπλωματικών ισορροπιών, ενώ παράλληλα τόνιζε την ελληνική κυριαρχία στην πόλη.

1922: Ο βασιλιάς της Ιταλίας, Βίκτορ Εμάνουελ Γ’, αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Μπενίτο Μουσολίνι. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της φασιστικής περιόδου στην Ιταλία.

1923: Η Τουρκία ανακηρύσσεται δημοκρατία, με τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ως πρώτο πρόεδρο. Η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την απαρχή ριζικών μεταρρυθμίσεων που θα μεταμορφώσουν τη χώρα.

1929: «Μαύρη Τρίτη» στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, γνωστή ως «Το Μεγάλο Κραχ». Η κατάρρευση αυτή οδηγεί σε απώλειες άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πυροδοτώντας την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης. Ο δείκτης Dow Jones χρειάστηκε 25 χρόνια για να επανέλθει στα προ του 1929 επίπεδα, ενώ η κρίση επηρέασε τις παγκόσμιες οικονομίες και προκάλεσε κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις.

1956: Ξεκινά η κρίση του Σουέζ, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισβάλλουν στη χερσόνησο του Σινά, υποστηριζόμενες από τη Βρετανία και τη Γαλλία, σε αντίδραση προς την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ από την Αίγυπτο στις 26 Ιουλίου 1956. Η στρατιωτική επιχείρηση, αν και αρχικά επιτυχής, θα αποτύχει λόγω της διεθνούς πίεσης, κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, και θα οδηγήσει σε ταπεινωτική αποχώρηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

1956: Κάνει το ντεμπούτο της στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης η Μαρία Κάλλας με τη «Νόρμα» του Μπελίνι.

1959: Αεροσκάφος Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Όλοι οι 18 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το δυστύχημα αποτελεί μία από τις πιο τραγικές αεροπορικές καταστροφές στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας.

1969: Το πρώτο σύνδεσμο υπολογιστή με υπολογιστή πραγματοποιεί το δίκτυο ARPANET μεταξύ του UCLA και του Stanford, σηματοδοτώντας την αρχή του Διαδικτύου. Μια ιστορική στιγμή που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ο κόσμος.

2004: Το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera μεταδίδει βίντεο του Σαουδάραβα ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν, στο οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Στο μήνυμα, ο μπιν Λάντεν αναφέρεται και στις επικείμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους τζ. για διαφθορά και αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική.

Γεννήσεις

1969 – Ελένη Μενεγάκη, Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και δημοφιλείς προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης. Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 και καθιερώθηκε με εκπομπές όπως «Πρωινός Καφές» και «Ελένη». Με τον αυθορμητισμό, τη γοητεία και την επικοινωνιακή της άνεση, έγινε σύμβολο της ελληνικής τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, διατηρώντας για δεκαετίες σταθερή σχέση αγάπης με το κοινό.

1971 – Γουινόνα Ράιντερ (Winona Ryder), Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για τη μοναδική της εκφραστικότητα και τους ρόλους της σε εμβληματικές ταινίες όπως «Beetlejuice», «Edward Scissorhands» και «Girl, Interrupted». Υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’90 και επέστρεψε δυναμικά με τη σειρά «Stranger Things», όπου κέρδισε νέα γενιά θαυμαστών. Θεωρείται σύμβολο της εναλλακτικής ποπ κουλτούρας του Χόλιγουντ.

Θάνατοι

1911 – Τζόζεφ Πούλιτζερ (Joseph Pulitzer), Ούγγρος εκδότης και πολιτικός, ο οποίος καθόρισε τη σύγχρονη δημοσιογραφία και έδωσε το όνομά του στα περίφημα Βραβεία Πούλιτζερ. Μετανάστησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δημιούργησε επιτυχημένες εφημερίδες όπως το New York World, εισάγοντας νέες μορφές ρεπορτάζ και κοινωνικής έρευνας. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του Τύπου και της δημοσιογραφίας ως θεμέλιου της δημοκρατίας.

1986 – Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και από τους πιο αγαπημένους κωμικούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με σπουδές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, διακρίθηκε για το φυσικό του ταλέντο, το χιούμορ και την ανθρωπιά που μετέδιδε στους ρόλους του. Συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες, όπως «Η κάλπικη λίρα» και «Ένας ήρωας με παντούφλες», ενώ άφησε το αποτύπωμά του και στο θέατρο, ως σεναριογράφος και συγγραφέας.

Αβραάμ, Μελιτίνη, Μελίτα, Μελίνα

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα Αγνοουμένων (Κύπρος)

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης