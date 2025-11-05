Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του Mega μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών για την υπόθεση της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια.

Το συνεργείο της εκπομπής Live News, όταν δέχτηκε την επίθεση, ήταν έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν ο 19χρονος, ένας από τους τρεις καταζητούμενους για την συμπλοκή που παραδόθηκαν χθες, Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή, το ξενοδοχείο είναι κλειστό, αλλά μέσα μένουν δύο οικογένειες.

Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη με εικονολήπτη τον Θοδωρή Ρωμανέα και ηχολήπτη τον Γιάννη Κροντηρά πήγαν έξω από το ξενοδοχείο και ένας άνδρας βγήκε, κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδειξε η εκπομπή. «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», ακούγεται να φωνάζει ο άνδρας, ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.