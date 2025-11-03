Σαν σήμερα, στις 4 Νοεμβρίου 2008, οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρισαν σελίδα. Ο Μπαράκ Ομπάμα εξελέγη 44ος πρόεδρος της χώρας, καταγράφοντας μια ιστορική νίκη, καθώς έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα της αμερικανικής δημοκρατίας. Με ποσοστό 52,92% των ψήφων και 365 εκλέκτορες, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον ΜακΚέιν σε μια εκλογική αναμέτρηση που παρακολουθήθηκε με αγωνία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η καμπάνια του οικοδομήθηκε πάνω στην ιδέα της ενότητας και της συμμετοχής, με το μήνυμα «Yes We Can» να μετατρέπεται σε σύνθημα ελπίδας για εκατομμύρια Αμερικανούς. Προερχόμενος από το Ιλινόι και γερουσιαστής μέχρι τότε, ο Ομπάμα κατάφερε να κινητοποιήσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, προσελκύοντας ιδιαίτερα τους νέους που είδαν στο πρόσωπό του την υπόσχεση μιας νέας πολιτικής εποχής.

Η εκλογή του δεν είχε μόνο πολιτική σημασία, αλλά και βαθιά κοινωνική και ιστορική διάσταση. Σε μια χώρα όπου η ιστορία των φυλετικών διακρίσεων παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη, η νίκη του Ομπάμα θεωρήθηκε από πολλούς ως συμβολική επιβεβαίωση ότι η πορεία προς την ισότητα μπορεί να προχωρήσει. Παράλληλα, αποτέλεσε και αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για την πολιτική διαδικασία, με πρωτοφανή συμμετοχή στις κάλπες και μαζική παρουσία στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ορκίστηκε πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου 2009, σε μια τελετή που παρακολούθησαν εκατομμύρια πολίτες στην Ουάσινγκτον και δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Για πολλούς, εκείνη η ημέρα δεν ήταν απλώς η έναρξη μιας νέας προεδρικής θητείας, αλλά η επιβεβαίωση πως η Ιστορία μπορεί να αλλάξει ρυθμό όταν η κοινωνία το απαιτήσει.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1821: Οι επαναστατημένοι Έλληνες νικούν τους Τούρκους στο Χαλάνδρι και το Μαρούσι. Στη συνέχεια καταλαμβάνουν την Αθήνα και ξεκινούν τη δεύτερη πολιορκία της Ακρόπολης.

1899: Εκδίδεται το έργο του Σίγκμουντ Φρόιντ «Η ερμηνεία των ονείρων», θέτοντας τις βάσεις για την ψυχανάλυση και την κατανόηση του υποσυνείδητου.

1918: Συνέρχεται το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμοπλοίων, στον Πειραιά.

1922: Ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύπτει τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών στην Κοιλάδα των Βασιλέων στην Αίγυπτο, ύστερα από πολυετείς ανασκαφές που χρηματοδοτούσε ο λόρδος Κάρναρβον. Ο τάφος ήταν σχεδόν άθικτος, γεγονός σπάνιο για τα αιγυπτιακά βασιλικά ταφικά μνημεία, και περιείχε χιλιάδες αντικείμενα — χρυσά κοσμήματα, άρματα, αγαλμάτια, τελετουργικά αντικείμενα και φυσικά τη διάσημη χρυσή ταφική μάσκα του νεαρού Φαραώ. Η ανακάλυψη θεωρήθηκε από τις σημαντικότερες στην ιστορία της αρχαιολογίας, αλλά συνδέθηκε και με τη λεγόμενη «κατάρα των Φαραώ», λόγω των μυστηριωδών θανάτων μελών της αποστολής που ακολούθησαν.

1924: Σφοδρή νεροποντή στην Καλαμάτα προκαλεί την υπερχείλιση του ποταμού Νέδοντα. Χάνονται 15 ζωές και σημειώνονται μεγάλες καταστροφές στην πόλη.

1928: Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Αρνολντ Ρόθσταϊν, του ανθρώπου που συνδέεται με την οργάνωση του παράνομου τζόγου στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’20.

1944: Ολοκληρώνεται η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από την Ελλάδα. Μικρές γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο, και στο βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το Μάιο του 1945.

1966: Ο ποταμός Άρνος πλημμυρίζει τη Φλωρεντία, φτάνοντας σε ύψος 6,7 μέτρων, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές σε έργα τέχνης και αφήνοντας χιλιάδες άστεγους. Την ίδια ημέρα, η Βενετία πλημμυρίζει με στάθμη νερού 1,94 μέτρα, το υψηλότερο καταγεγραμμένο ύψος έως σήμερα.

1973: Η Ολλανδία βιώνει την πρώτη της Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης εκείνης της χρονιάς. Οι αυτοκινητόδρομοι χρησιμοποιούνται μόνο από όσους μετακινούνται με ποδήλατα και πατίνια.

1979: Ιρανοί ισλαμιστές καταλαμβάνουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, κρατώντας ομήρους 63 Αμερικανούς για 444 ημέρες. Οι φοιτητές που συμμετείχαν απαιτούν την έκδοση του πρώην Σάχη του Ιράν, ενώ η κρίση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της θητείας του προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

1995: Δολοφονείται στο Τελ Αβίβ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν, λίγο μετά την ομιλία του σε συγκέντρωση υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας με τους Παλαιστίνιους.

1996: Δυστύχημα σημειώνεται βόρεια της Σάμου, όταν η πυραυλάκατος «Κωστάκος» του Πολεμικού Ναυτικού εμβολίζεται από το επιβατηγό πλοίο «Σάμαινα». Από τον εμβολισμό σκοτώνονται τέσσερις υπαξιωματικοί, ενώ η πυραυλάκατος βυθίζεται χωρίς άλλες απώλειες από το πλήρωμα.

2001: Ο Βλάσης Μάρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στη Γάνδη.

2021: Ο Πάπας Φραγκίσκος διορίζει τη Ραφαέλα Πετρίνι ως γενική γραμματέα της Ποντιφικής Επιτροπής για το Κράτος της Πόλης του Βατικανού, καθιστώντας την την υψηλότερη σε βαθμό γυναίκα στη Ρωμαϊκή Κουρία και την πρώτη που κατέχει αυτή τη θέση.

Γεννήσεις

1883 – Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατηγός και πολιτικός, γνωστός ως «Μαύρος Καβαλάρης» για την τόλμη και τη δράση του στο μέτωπο. Διακρίθηκε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπου ηγήθηκε μονάδων με αποφασιστικότητα σε κρίσιμες μάχες. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή συμμετείχε στην Επανάσταση του 1922 και αργότερα διετέλεσε πρωθυπουργός, προωθώντας πολιτικές συμφιλίωσης σε μια βαθιά διχασμένη Ελλάδα. Θεωρείται σύμβολο πατριωτισμού και στρατιωτικής αρετής.

1901 – Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, γνωστός για την ανασκαφή και αποκάλυψη του μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας, ενός από τα σημαντικότερα προϊστορικά κέντρα του Αιγαίου. Η ανακάλυψη αυτή έφερε στο φως εξαιρετικά διατηρημένες τοιχογραφίες και αντικείμενα, αποκαλύπτοντας την υψηλή ανάπτυξη του κυκλαδικού και μινωικού πολιτισμού. Υπήρξε καθηγητής Πανεπιστημίου και Γενικός Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μελέτη της προϊστορικής Ελλάδας.

1969 – Μάθιου Μακόναχι (Matthew McConaughey), Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για την εντυπωσιακή πορεία του στο Χόλιγουντ και τη μετάβασή του από ρομαντικές κομεντί σε βαθιά δραματικούς ρόλους. Βραβεύτηκε με Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Dallas Buyers Club». Ξεχώρισε επίσης στη σειρά «True Detective» και σε ταινίες όπως «Interstellar». Διακρίνεται για τη χαρισματική του παρουσία και τη φιλοσοφική, συχνά αντισυμβατική του στάση ζωής.

1972 – Λουίς Φίγκο (Luís Figo), Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του. Αγωνίστηκε ως δεξιός εξτρέμ, διακρινόμενος για την τεχνική, την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός. Έπαιξε σε μεγάλες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ίντερ, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους. Το 2000 αναδείχθηκε Καλύτερος Παίκτης της Χρονιάς από τη FIFA. Υπήρξε ηγετική μορφή της Εθνικής Πορτογαλίας.

Θάνατοι

1847 – Φέλιξ Μέντελσον (Felix Mendelssohn), Γερμανός συνθέτης του Ρομαντισμού, με καθοριστική επιρροή στη δυτική κλασική μουσική. Υπήρξε παιδί-θαύμα, μαέστρος, πιανίστας και οργανίστας, δημιουργώντας έργα με λυρικότητα, κομψότητα και έντονη μελωδική ευαισθησία. Ανάμεσα στα γνωστότερά του έργα είναι το «Όνειρο Θερινής Νυκτός» (με τον διάσημο «Γάμοπομπικό»), η «Σκωτική Συμφωνία» και τα «Τραγούδια χωρίς λόγια». Συνέβαλε επίσης στην αναβίωση της μουσικής του Μπαχ.

1982 – Ζακ Τατί (Jacques Tati), Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, από τις πιο ιδιαίτερες και επιδραστικές μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Γνωστός για τον εμβληματικό χαρακτήρα του κύριου Ιλό, ανέπτυξε ένα μοναδικό ύφος κωμωδίας βασισμένο στην παρατήρηση της καθημερινότητας, τον οπτικό χιούμορ και τον λεπτό σαρκασμό για τη σύγχρονη ζωή. Ταινίες όπως «Playtime» και «Mon Oncle» θεωρούνται αριστουργήματα της κινηματογραφικής γλώσσας.

2015 – Κώστας Τσάκωνας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τους κωμικούς του ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο ομιλίας, το άμεσο χιούμορ και τη λαϊκή του ευαισθησία, αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από ταινίες της δεκαετίας του ’80 και ’90, όπως «Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ» και «Ο παπα-Σούλης». Παρά τις δυσκολίες της ζωής του, άφησε ζεστή και ανθρώπινη παρουσία στο ελληνικό θέατρο και σινεμά.

Ιωαννίκιος, Ιωαννίκη, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πορφύριος, Πορφυρία