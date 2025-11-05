Πένθος στη Στεάουα Βουκουρεστίου και γενικά στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας καθώς πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Έμεριχ Γένεϊ, ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου στο κύπελλο Πρωταθλητριών τη σεζόν 1985-86.

Ο Γένεϊ ήταν ο προπονητής της Στεάουα που είχε πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κατακτώντας το κύπελλο Πρωταθλητριών το 1986 κόντρα στη Μπαρτσελόνα, στον τελικό της Σεβίλλης.

Το 1990 οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά έπειτα από απουσία δύο δεκαετιών, όπως και στα τελικά του Euro 2000.

Μετά την αποχώρησή του από την εθνική Ρουμανίας αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και η είδηση του θανάτου του την Τετάρτη (5/11), σε ηλικία 88 ετών, βύθισε στο πένθος τους συμπατριώτες του.

«Σήμερα το ρουμανικό ποδόσφαιρο έχασε έναν θρυλικό προπονητή, ένα σύμβολο επαγγελματισμού κι ακεραιότητας. Ο Έμεριχ Γένεϊ ήταν ένα πρότυπο κομψότητας, ψυχραιμίας και σεβασμού, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου», δήλωσε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Ραζβάν Μπουρλεάνου.