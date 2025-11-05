Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών για ανεξόφλητη οφειλή προς τον ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου και ο Νίκος Τζώρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, τόνισε πως πρόκειται για ένα πρόβλημα που απασχολεί και την ΑΕΚ, τον Άρη, την ΑΕΛ και άλλες ομάδες.

Η Stoiximan Super League τιμώρησε με -3 τους Κρητικούς μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, ο αναπληρωτής πρόεδρος της οποίας έκανε λόγο για πρόβλημα που έχουν κι άλλες ομάδες και θα πρέπει να λύσουν.

Ο Τζώρτζογλου μίλησε στο Radiome 88.4 και αναφερόμενος στο θέμα που προέκυψε με την τιμωρία του ΟΦΗ λόγω οφειλής προς τον Παπάζογλου είπε τα εξής: «Σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν απασχολεί μόνο τον ΟΦΗ. Απασχολεί μεγάλες ομάδες, απασχολεί την ΑΕΚ, απασχολεί τον Άρη, απασχολεί τη Λάρισα, απασχολεί την Παναχαϊκή, απασχολεί τον Πανιώνιο και πολλές άλλες ομάδες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια.

Δυστυχώς, δυστυχώς κάποιοι μεταφέρουν την ευθύνη στην ΕΠΟ. Το όργανο που λέγεται Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο ανήκει στην ΕΠΟ, είναι ένα ανεξάρτητο δικαστήριο το οποίο αποτελείται από δικαστές του Αρείου Πάγου που δεν ορίζει η ΕΠΟ. Για μένα θα έπρεπε αυτό το πράγμα να λυθεί. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Όταν λέω όλοι, ακόμα και η πολιτεία. Να κάτσει η ΠΑΕ, να κάτσουν οι ποδοσφαιριστές. Το συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, το ΠΣΑΠ δηλαδή και να βρουν λύσεις.

Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει και τα παιδιά αυτά οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίξανε στην ΑΕΚ, παίξανε στον ΟΦΗ, όπως και ο Παπάζογλου, να πάρουν τα χρήματά τους. Σε κάθε περίπτωση είναι άδικη η απόφαση κατά του ΟΦΗ και θα πρέπει να βρεθεί μία λύση».