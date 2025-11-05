Το άγαλμα του πρώτου Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, πρόκειται να κοσμήσει σύντομα τον χώρο της Βουλής των Ελλήνων, ως μια ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης προς την ιστορική φυσιογνωμία που έθεσε τα θεμέλια του νεοελληνικού κράτους.

Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε επίσημα σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, από τον Γραμματέα του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (Hellenic American National Council – HANC), κ. Κώστα Βαγγελάτο, ο οποίος εκπροσωπεί μια σημαντική ομογενειακή δύναμη που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάδειξη ιστορικών ελληνικών προσωπικοτήτων στο εξωτερικό. Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε αμέσως δεκτό το αίτημα, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο πρόσωπο του Καποδίστρια όσο και στη σημασία της συμβολικής αυτής κίνησης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο διακεκριμένος Κερκυραίος γλύπτης Ιωάννης Μπάρδης, ο οποίος έχει αναλάβει τη δημιουργία του αγάλματος και βρίσκεται ήδη στα τελικά στάδια της εργασίας του. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε μάλιστα πιστό αντίγραφο του έργου, το οποίο προσφέρθηκε στον κ. Κακλαμάνη και τοποθετήθηκε άμεσα σε περίοπτη θέση στο γραφείο του, ως προοίμιο της επερχόμενης τοποθέτησης του πλήρους γλυπτού εντός της Βουλής.

«Το άγαλμα αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής για έναν τόσο σπουδαίο πολιτικό, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι η ελάχιστη αναγνώριση του τεράστιου έργου του, ειδικά τώρα που πλησιάζουμε τα 250 χρόνια από τη γέννησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα οφείλει να τιμά πρόσωπα που διαμόρφωσαν την πορεία της.

Από την πλευρά του, ο κ. Βαγγελάτος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θετική και άμεση ανταπόκριση, επισημαίνοντας ότι το HANC πραγματοποιεί εδώ και χρόνια συντονισμένες προσπάθειες για την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αν και ενδεχομένως ο σημαντικότερος Έλληνας πολιτικός των νεότερων χρόνων, παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένος από την επίσημη ιστορία».

Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, το HANC στηρίζει ενεργά την παραγωγή της νέας κινηματογραφικής ταινίας του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της ομογένειας και της διεθνούς κοινότητας.

Παράλληλα, εν όψει της συμπλήρωσης 250 ετών από τη γέννηση του Καποδίστρια το 2026, το HANC ενώνει τις δυνάμεις του με την «Πρωτοβουλία» κερκυραϊκών φορέων, υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με στόχο την ανακήρυξη του έτους 2026 ως «Έτους Ιωάννη Καποδίστρια». Η σχετική πρόταση έχει ήδη υποβληθεί στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρόθεση να διοργανωθεί σειρά εκδηλώσεων, συνεδρίων και δράσεων που θα φωτίσουν το ήθος, την ανιδιοτελή προσφορά, τη διπλωματική του ευφυία και την καθοριστική συμβολή του στη θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Στη συνάντηση έδωσε το παρών και ο Βουλευτής Κεφαλληνίας, κ. Παναγής Καππάτος, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του στις σχετικές πρωτοβουλίες.