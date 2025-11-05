Συγκλονιστικά είναι τα βασανιστήρια που είπε ότι βίωσε στο Ιράκ η 38χρονη Ελίζαμπεθ Τσουρκόβ με καταγωγή από τη Ρωσία και το Ισραήλ, καθώς φυλακίστηκε για περίπου δύο χρόνια, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ.

Η γυναίκα γεννημένη στη Σοβιετική Ένωση από Εβραίους γονείς σε ηλικία 4 ετών μετανάστευσε στο Ισραήλ, όπου και τελικά έφτιαξε τη ζωή της. Το 2023 ταξίδεψε στη Βαγδάτη ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια και εκεί ξεκίνησε η απίστευτη ιστορία της.

Μιλώντας στους New York Times είπε ότι συνελήφθη από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ, γιατί θεωρήθηκε πως ήταν κατάσκοπος.

Η Η Ελίζαμπεθ Τσουρκόβ

«Με χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά ως σάκο του μποξ… Με μαστίγωσαν παντού και μού έκαναν ηλεκτροσόκ για να ομολογήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα που γνώριζε από κοινό γνωστό, της ζήτησε να συναντηθούν. Η γυναίκα δεν εμφανίστηκε ποτέ, αντιθέτως εμφανίστηκαν ένοπλοι που την συνέλαβαν.

Τότε, την έβαλαν σε ένα μαύρο τζιπ και τη μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία, όπου και τη βασάνιζαν για περίπου δύο χρόνια, μέχρι που απελευθερώθηκε ξαφνικά, όπως και είχε συλληφθεί.

Τα βασανιστήρια

«Άρχισαν να μου στρίβουν το μικρό δάχτυλο, σχεδόν σπάζοντάς το. Έτσι σκέφτηκα ότι ήταν άσκοπο να αντιστέκομαι περισσότερο», είπε, προσθέτοντας ότι ένα άτομο που παρουσιαζόταν ως συνταγματάρχης την απειλούσε με βιασμό και θάνατο για να ομολογήσει.

Η ίδια δήλωνε πως ουδεμία σχέση έχει με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αναφέροντας πως υποστήριζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ήταν επικριτική απέναντι στην ισραηλινή

κυβέρνηση. Ωστόσο, άρχισε να επινοεί ομολογίες, για να τις επιτρέψουν οι απαγωγείς να φάει και να ξεκουραστεί.

Επίσης, τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα που αναγκαζόταν να στέλνει για να αποδειχτεί πως ήταν ζωντανή, τα χρησιμοποίησε προς οφελός της.

Συγκεκριμένα, άρχισε να στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα για να αποδείξει την κατάσταση την οποία βίωνε, καθώς επίσημα δεν γινόταν κανένα βασανιστήριο. Παραδείγματος χάριν, είπε ότι ζούσε στη γειτονιά Gan HaHashmal, καθώς «Hashmal» είναι η εβραϊκή λέξη για τον ηλεκτρισμό.

Ταυτόχρονα, επινόησε ονόματα για τους υποτιθέμενους εκπαιδευτές της, λέγοντας ότι συνεργαζόταν με έναν άνδρα που ονομαζόταν «Ethan Numia». «Inuim» είναι η εβραϊκή λέξη για βασανιστήρια.

Τελικά, απελευθερώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μεσολαβήσουν. Πράγματι, η Αμερική βοήθησε, με τον Μαρκ Σαβάγια, επιχειρηματίας και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες απελευθέρωσης.