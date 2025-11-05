Η Μίλαν και η Ίντερ είναι πλέον οι ιδιοκτήτες του Σαν Σίρο καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την αγορά του από τον δήμο με ένα ποσό που φτάνει στα 197 εκατ. ευρώ.

Οι δύο ομάδες από το Μιλάνο προσπαθούν εδώ και χρόνια να αποκτήσουν νέο γήπεδο και παρουσίασαν διάφορα σχέδια τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να προχωρήσει κανένα εξ αυτών. Τόσο οι «ροσονέρι» όσο και οι «νερατζούρι» είχαν βρει εκτάσεις για να χτίσουν τα νέα τους γήπεδα, τελικά όμως προτίμησαν να χτίσουν ένα και να το μοιράζονται.

Για να γίνει αυτό έπρεπε να βρεθεί άκρη με τον δήμο για το Σαν Σίρο και βρέθηκε. Οι δύο ομάδες συμφώνησαν για την αγορά του με 197 εκατ. ευρώ, όπως είχε γίνει γνωστό τους προηγούμενους μήνες, με τις υπογραφές να μπαίνουν την Πέμπτη (5/11).

Το γήπεδο που είναι γνωστό και σαν «η Scala του Calcio» ανήκει πλέον στα δύο κλαμπ και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα για την κατασκευή του νέου, το οποίο θα ανεγερθεί δίπλα από το Σαν Σίρο.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2027 και θα ολοκληρωθούν τέλη του 2030 ή, το αργότερο, αρχές του 2031, όταν και θα κατεδαφιστεί το Σαν Σίρο σε ποσοστό 90%, καθώς ένα 10% θα παραμείνει και οι δύο ομάδες θα το αξιοποιήσουν εμπορικά.