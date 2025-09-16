Η Μίλαν και η Ίντερ συμφώνησαν με τον δήμο για την αγορά του Σαν Σίρο, το οποίο θα κατεδαφιστεί για να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο που θα είναι έτοιμο το 2031 ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με το EURO 2032.

Η Ιταλία έχει αναλάβει από κοινού με την Τουρκία τη διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2032 και αυτό αποτελεί μια καλή ευκαιρία ώστε να κατασκευαστούν νέα γήπεδα, τομέας στον οποίο η Serie A υστερεί πολύ έναντι των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ένα από τα νέα γήπεδα που πρέπει να κατασκευαστούν είναι αυτό στο Μιλάνο και να γίνει θα πρέπει να κατεδαφιστεί το Σαν Σίρο. Οι οπαδοί δεν συμφωνούν με αυτό, βλέποντάς το πιο ρομαντικά, οι ιδιοκτησίες των δύο κλαμπ όμως και ο δήμος το βλέπουν καθαρά επιχειρηματικά και κατάφεραν να συμφωνήσουν για την αγορά του γηπέδου.

Η Μίλαν και η Ίντερ θα δώσουν ένα ποσό κοντά στα 200 εκατ. ευρώ για την αγορά του γηπέδου και από εκεί και πέρα η συνολική επένδυση για να κατασκευαστεί το νέο υπολογίζεται πως θα φτάσει στο 1,2 δισ. ευρώ, με την ολοκλήρωση των έργων να αναμένεται το 2031.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, το νέο γήπεδο θα έχει 75.000 θέσεις, περισσότερες από όσες προβλέπονταν (σ.σ. 60.000) σε προηγούμενα σχέδια που είχαν κάνει οι δύο ομάδες, οι οποίες θα παραμείνουν συγκάτοικοι καθώς θα… μοιράζονται την ιδιοκτησία του νέου γηπέδου.