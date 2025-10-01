Ο δρόμος για να κατασκευάσουν νέο γήπεδο, από κοινού, η Μίλαν και η Ίντερ άνοιξε πλέον, καθώς είναι οριστική η απόφαση για κατεδάφιση του Σαν Σίρο μετά τη σχετική ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο.

Το Σαν Σίρο ή αλλιώς Μεάτσα αποκαλείται η Scala του Calcio, είναι ένας από τους «ναούς» του ποδοσφαίρου και κανείς οπαδός δεν θέλει να το δει να γκρεμίζεται. Αυτό θα γίνει όμως… Οι «ροσονέρι» και οι «νερατζούρι» θέλουν να χτίσουν ένα νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο και άναψε πλέον το πράσινο φως για να προχωρήσουν το σχέδιό τους.

Τα δύο κλαμπ είχαν συμφωνήσει πριν λίγες εβδομάδες με τον δήμο για την αγορά του χώρου για περίπου 200 εκατ. ευρώ και μετά τη σχετική ψηφοφορία που έγινε τώρα η απόφαση είναι οριστική: Το Σαν Σίρο θα κατεδαφιστεί και δίπλα από αυτό θα χτιστεί το νέο γήπεδο.

Αυτό θα είναι έτοιμο τέλη του 2030 ή αρχές του 2031, για να χρησιμοποιηθεί και στο Euro 2032, με το συνολικό κόστος του έργου να υπολογίζεται στο 1,2 δισ. ευρώ. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το πρώτο εξάμηνο του 2027 και μέχρι να ολοκληρωθούν οι Μίλαν και Ίντερ θα παίζουν κανονικά στο Σαν Σίρο.

Όταν, όμως, οι εργασίες ολοκληρωθούν και το νέο γήπεδο είναι έτοιμο, η Scala του ποδοσφαίρου θα κατεδαφιστεί, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να εκφράζουν τη λύπη τους μέσω μηνυμάτων στα social media.