Η Μίλαν και η Ίντερ, όπως έγινε γνωστό πριν μία εβδομάδα, συμφώνησαν με τον δήμο για την αγορά του Σαν Σίρο και την Τρίτη (23/9) ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τις αρχιτεκτονικές εταιρείες Foster + Partners και MANICA, οι οποίες είχαν αναλάβει και το νέο Γουέμπλεϊ.

Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει με τον δήμο για την αγορά του Σαν Σίρο για ένα ποσό κοντά στα 200 εκατ. ευρώ και θα προχωρήσουν στην κατεδάφισή του, προκειμένου να χτιστεί εκεί ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο Euro 2032.

Πρόκειται για ένα γήπεδο που θα κοστίσει κοντά στο 1,2 δισ. ευρώ και τα σχέδια θα αναλάβουν οι εταιρείες Foster + Partners και MANICA, με τη σχετική ανακοίνωση των «ροσονέρι» και των «νερατζούρι» να αναφέρει τα εξής.

«Η Μίλαν και η Ίντερ o ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία με τις αρχιτεκτονικές εταιρείες Foster + Partners και MANICA, με επικεφαλής αντίστοιχα τον Λόρδο Νόρμαν Φόστερ και τον Ντέιβιντ Μανίκα. Εάν η απόφαση για την πώληση του σταδίου San Siro εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου, οι δύο εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό του νέου σταδίου του Μιλάνου.

Το νέο στάδιο, μέρος ενός έργου αστικής αναγέννησης που εκτείνεται σε περίπου 281.000 τετραγωνικά μέτρα, με επίκεντρο την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, θα έχει χωρητικότητα 71.500 θέσεων και θα προσφέρει μια απαράμιλλη ατμόσφαιρα, δομημένη σε δύο μεγάλα επίπεδα με ειδικά σχεδιασμένη κλίση.

Το νέο στάδιο θα εγγυάται στους θεατές βέλτιστη ορατότητα από κάθε τομέα. Θα συμμορφώνεται επίσης με τα υψηλότερα πρότυπα προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένες εμπειρίες για όλους τους οπαδούς και τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών τομέων».