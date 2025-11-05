Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο διαιτητής, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, θα είναι ο Ντάνιελ Σλάγκερ από τη Γερμανία.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι στην 1η θέση και στο +1 από τον Ολυμπιακό ενώ οι «πράσινοι» είναι στην 8η και στο -11 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Το ντέρμπι της Λεωφόρου, όπως και να έχει, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το αποτέλεσμά του μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την 1η θέση και αυτός που θα σφυρίξει είναι ο Σλάγκερ.

Ο Γερμανός διαιτητής θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτσκι και Τομίας Φριτς, ενώ 4ος θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης και στο VAR θα είναι ο Γερμανός Πασκάλ Μίλερ έχοντας για βοηθό τον Άγγελο Ευαγγέλου.

Από εκεί και πέρα, στο Κηφισιά – Ολυμπιακός θα είναι διαιτητής ο Βεργέτης και στο ΟΦΗ – ΑΕΚ ο Τσακαλίδης.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ για τη 10η αγωνιστική

Σάββατο (8/11)

17:00 Παναιτωλικός-Λάρισα

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος

4ος: Ανδριανός

VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης.

Κυριακή (9/11)

15:00 Αρης-Αστέρας

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Μηνούδης, Κωνσταντίνου

4ος: Κεχαγιάς

VAR: Ευαγγέλου, Κουκουλάς.

15:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος, Κατσκογιάννης.

17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας

4ος: Νταούλας

VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου.

17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλιας

4ος: Δρακίδης

VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης.

19:00 Ατρόμητος-Βόλος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Αρμακόλας, Οικονόμου

4ος: Κατοίκος

VAR: Παπαπέτρου, Μέγας.

21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Σλάγκερ

Βοηθοί: Βασίτσκι, Φριτς

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Μίλερ, Ευαγγέλου.