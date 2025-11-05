Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, διέταξε την Τετάρτη ανώτατους στρατιωτικούς και αξιωματούχους άμυνας να υποβάλουν προτάσεις για πιθανή διεξαγωγή πυρηνικών δοκιμών, σε απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον θα πραγματοποιήσει δικές της δοκιμές.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι, εάν άλλες χώρες πραγματοποιούν τέτοιες δοκιμές, η Ρωσία πρέπει να ανταποκριθεί αναλόγως.

BREAKING: Russia’s Defense Minister Belousov stated that he considers it advisable to begin immediate preparations for nuclear tests at the Novaya Zemlya test site. pic.twitter.com/ytVZMq4J3e — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Σε ανώτατη σύσκεψη σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ ως «σοβαρό ζήτημα». Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατηγικές τους δυνάμεις και σχεδιάζουν ανάπτυξη νέων όπλων.