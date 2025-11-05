Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα.

Αφορμή αποτελεί το μακελειό στα Βορίζια, υπόθεση για την οποία παραδόθηκαν τρία αδέρφια και συνελήφθη ένα τέταρτο άτομο.

«Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή», προανήγγειλε στο Live News, τονίζοντας ότι αναμένεται μόνιμη εγκατάσταση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα, όπως εκείνο των ΕΛΤΑ.

«Το 90% υπηρεσιών εκτελούνται κατ΄οίκον, το 92% τω συντάξεων παραδίδονται κατ΄οίκον, άρα το κατ΄οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ΄έξω. Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί. Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, είπε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Είναι πρέσβης με βαρύ βιογραφικό, έρχεται για να μείνει και να στηρίξει την στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ».