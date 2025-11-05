Ο δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων C40 το σχέδιο δράσης της Αθήνας για το 2026, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε στην εναρκτήρια συνεδρίαση το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και τους στόχους της Αθήνας έως το 2026, αναδεικνύοντας την πόλη ως παράδειγμα πρωτοποριακής αστικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής μετάβασης.

Η πόλη βρίσκεται στην “πρώτη γραμμή” της μάχης κατά της κλιματικής κρίσης, δήλωσε στην ομιλία του. Αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως η φύτευση 5.000 δέντρων ετησίως και η δημιουργία μικροδασών, καθώς και στη μείωση των δημοτικών τελών για τα πιο ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Αδελαΐδας, με στόχο τη συνεργασία στους τομείς της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η Αθήνα συμμετείχε επίσης στην έναρξη του Παγκόσμιου Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα Data Centers και την Υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης, μαζί με τη Μελβούρνη και το Φοίνιξ. Η πρωτοβουλία αυτή θεσπίζει κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πόλεων και τεχνολογικού τομέα, ώστε η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης να είναι βιώσιμη και ευθυγραμμισμένη με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους.

Τέλος, ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψε τον Επιταχυντή Αστικού Σχεδιασμού C40 & UN-Habitat (Urban Planning Accelerator) για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, καθώς και τον Επιταχυντή για Δροσερές Πόλεις (Cool Cities Accelerator) με στόχο μια πιο δροσερή, πράσινη και ασφαλή πόλη έως το 2030.