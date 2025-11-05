Φθινοπωρινό σκηνικό επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα, με βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια Εύβοια και την Κεντρική Στερεά Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως επισημαίνει, η γραμμή των φαινομένων εκτείνεται από τη Θεσσαλία έως την Αττική, ακολουθώντας τη ροή των νοτίων ανέμων, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι βροχοπτώσεις είναι πιο ήπιες και σταδιακά θα εξασθενήσουν από τα δυτικά.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας, των Σποράδων, της Ανατολικής Αττικής και της Κεντρικής Στερεάς, όπου οι ποσότητες βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 80 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Ο Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρτες που αποτυπώνουν την κεραυνική δραστηριότητα, με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται στην Εύβοια και τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο επιβεβαιώνει την παρουσία ισχυρών φαινομένων έως και το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

και τη έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια από το πρωί έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, στα δυτικά της χώρας αναμένονται παροδικές νεφώσεις και ήπιες βροχές που θα σταματήσουν γρήγορα, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει άστατος καιρός με πρόσκαιρες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί, εντάσεως έως και 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Από την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ωστόσο την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται νέες τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ την Κυριακή πιθανό είναι τοπικά να εκδηλωθούν καταιγίδες στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι πρωινές ομίχλες και η περιορισμένη ορατότητα θα είναι χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, κυρίως στα ηπειρωτικά.