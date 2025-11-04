Ο Émilien, γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 στο δημοφιλές γαλλικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων Les Douze Coups de Midi (Οι Δώδεκα Χτύποι του Μεσημεριού), φορώντας σκόπιμα διαφορετικές κάλτσες για… τύχη, με έναν και μοναδικό στόχο: να φτάσει στην επόμενη φάση του παιχνιδιού.

Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Émilien ήταν: «Σε τι έδωσε το όνομά του ο Αμερικανός αεροδιαστημικός μηχανικός Έντουαρντ Μέρφι;».

«Στον νόμο του Μέρφι», απάντησε, εξηγώντας πώς η φέτα ψωμιού πέφτει πάντα με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω.

Στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι, ο νικητής μπορεί να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για να ξαναπαίξει και ο Émilien συνέχισε να κερδίζει – σε θέματα που κυμαίνονταν από ζωγραφική του 16ου αιώνα μέχρι γαλλικούς πυρηνικούς σταθμούς, από ζευγάρια πατινάζ στον πάγο μέχρι ελληνικούς μύθους, από γαλλικό ραπ μέχρι συνταγές κοκτέιλ. Κανένας άλλος παίκτης δεν μπορούσε να τον νικήσει.

Η ερώτηση που δεν ήξερε

Η πορεία του ήταν εκπληκτική, καθώς πραγματοποίησε 647 συνεχόμενες εμφανίσεις. Το απίστευτο σερί του που διήρκησε 21 μήνες ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, όταν σε έναν γύρο διάρκειας 60 δευτερολέπτων με χρονόμετρο, απέτυχε σε ερωτήσεις όπως «Ποια ομάδα ποδοσφαίρου της Βρετάνης ανεβαίνει στη Ligue 1 την επόμενη σεζόν;».

Ωστόσο, όταν «έχασε» ήταν ήδη γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα. Η παρουσία του είχε αυξήσει τα ποσοστά τηλεθέασης σε πάνω από 7 εκατομμύρια και είχε προκαλέσει ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος για τις γενικές γνώσεις στους νέους. Οι καθημερινές εμφανίσεις του είχαν γίνει, σύμφωνα με τον Guardian, μια σπάνια πηγή σταθερότητας για ένα έθνος που βρισκόταν σε πολιτική κρίση.

Όταν ο Émilien εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ήταν μόλις 20 ετών και είχε περάσει το τεστ οδήγησης με ένα δανεικό αυτοκίνητο δύο εβδομάδες νωρίτερα. Μέσα σε μία εβδομάδα είχε ήδη κερδίσει το πρώτο του Ford Fiesta.

Στο τέλος της απίστευτης πορείας του οι γνώσεις του στη γεωγραφία, την ιστορία και τους νικητές της Eurovision του είχαν χαρίσει συνολικά 23 αυτοκίνητα, μαζί με πλήθος ηλεκτρικών σκουπών, καλάθια με τρόφιμα, βαφλιέρες, τηλεοράσεις, μουσικά όργανα, κονσόλες παιχνιδιών και επιτραπέζια παιχνίδια (καθώς και μια πτώση με αλεξίπτωτο και ένα ταξίδι στη Λαπωνία). «Έπρεπε να νοικιάσω ένα βαν για να μαζέψω τα δώρα από το στούντιο και να τα αποθηκεύσω», λέει. Κέρδισε επίσης 40 κιλά γλυκά, τα οποία δώρισε σε ένα σχολείο. Πολλά από τα υπόλοιπα δώρα τα έχει πουλήσει ή τα έχει δώσει.

«Τώρα, αν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να ανησυχώ όταν δίνω 50 σεντ παραπάνω για ένα επώνυμο προϊόν», λέει ο Émilien, που όπως γράφει ο Guardian, σε γενικές γραμμές συνεχίζει να ζει με τον συνηθισμένο, λιτό τρόπο του.

«Δεν είχε ποτέ να κάνει με τα δώρα», λέει ο ίδιος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του στην εφημερίδα Guardian. «Ο βασικός στόχος ήταν πάντα να απαντώ σε ερωτήσεις. Αυτό αγαπώ. Έχει να κάνει με το πάθος μου για τα κουίζ».

Η αγάπη για τα κουίζ και τα εντατικά γυρίσματα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid και των lockdown, η αγάπη του Émilien για τα κουίζ πέρασε στο επόμενο επίπεδο.

«Άρχισα να βλέπω και να ξαναβλέπω επαναλήψεις τηλεοπτικών κουίζ ξανά και ξανά», θυμάται ο ίδιος. «Μου άρεσε πολύ. Παρατήρησα ότι μερικές ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν και είχα ήδη μάθει τις απαντήσεις απέξω. Σκέφτηκα, αν συνεχίσω να παρακολουθώ, θα μάθω ακόμα περισσότερες απαντήσεις – και ήταν σαν να δημιουργείται μια χιονοστιβάδα».

Τα γυρίσματα του τηλεπαιχνιδιού ήταν εντατικά και απαιτητικά, σύμφωνα με τον 22χρονο. Οι διαγωνιζόμενοι που γυρνούσαν πέντε με έξι επεισόδια κάθε μέρα μένανε σε ξενοδοχείο κοντά στο στούντιο, λίγο έξω από το Παρίσι. Μεταξύ των γυρισμάτων, ο Émilien επέστρεφε στο σπίτι του στην Τουλούζη για εντατική μελέτη, δουλεύοντας καθημερινά 16-17 ώρες.

«Μπορείς να γυρίσεις 75 επεισόδια σε τρεις εβδομάδες», λέει. «Μου αρέσει να το συγκρίνω με εξετάσεις… Το γύρισμα ενός τηλεπαιχνιδιού είναι σαν να δίνεις δύο έως τρεις εξετάσεις την ημέρα».

Για να αντιμετωπίσει το συνεχές άγχος –που κορυφωνόταν λίγο πριν ανέβει στη σκηνή και συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου– ο ύπνος ήταν αδιαπραγμάτευτος κανόνας για τον 22χρονο που λέει πως «χρειαζόταν 10 έως 11 ώρες ύπνου κάθε νύχτα».

Αυτή την περίοδο, ο Émilien κάνει ένα διάλειμμα πριν ενδεχομένως συνεχίσει τις σπουδές του στην ιστορία. Παράλληλα, συμμετέχει σε διαδικτυακές συναντήσεις γενικών γνώσεων και εξετάζει το σενάριο να χτίσει ένα μέλλον ως quiz streamer ή δημιουργός ερωτήσεων.