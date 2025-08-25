Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπήκοους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ένα ασθενοφόρο, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, τέσσερις διασώστες και ένας γιατρός.