2004 – Ρέι Τσαρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, πρωτοπόρος της soul μουσικής και εμβληματική φιγούρα της αμερικανικής κουλτούρας. Τυφλός από μικρή ηλικία, συνδύασε gospel, blues, jazz και rhythm & blues σε διαχρονικές επιτυχίες όπως «Hit the Road Jack», «Georgia on My Mind» και «What’d I Say», επηρεάζοντας βαθιά τη μουσική του 20ού αιώνα.