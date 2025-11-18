Ήταν 19 Νοεμβρίου 1999 όταν ο Μπιλ Κλίντον, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Χίλαρι, έφτανε στην Αθήνα για μια σύντομη επίσκεψη που θα κατέληγε να γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές διπλωματικές στιγμές της Μεταπολίτευσης. Η εικόνα όμως στους δρόμους κάθε άλλο παρά τυπική ήταν. Η ελληνική κοινωνία, ακόμη βαθιά επηρεασμένη από τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, είχε βγει μαζικά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της δεκαετίας του ’90. Πορείες, συγκρούσεις με την αστυνομία, δακρυγόνα, αποκλεισμένοι δρόμοι, καμένα κάδοι και πετροπόλεμος σε περιοχές γύρω από το Σύνταγμα και την Ακαδημίας σημάδεψαν την ημέρα. Πολλά μπλοκ της Αριστεράς, οργανώσεις, συνδικάτα, ακόμη και μαθητικές ομάδες συμμετείχαν, ενώ ανάμεσα στους διαδηλωτές υπήρχε και ο νεαρός τότε Αλέξης Τσίπρας, λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα θύμιζε φρούριο. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε παρατάξει χιλιάδες άνδρες, ελικόπτερα, ελεύθερους σκοπευτές, ακόμη και περιοχές–νεκρές ζώνες γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο και τα ξενοδοχεία όπου διέμενε η αμερικανική αποστολή. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας που είχε οργανωθεί ποτέ στη χώρα.

Κι όμως, στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το επίσημο δείπνο παρατέθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με τον Κώστα Σημίτη, τον Μπιλ Κλίντον, τον Κωστή Στεφανόπουλο και τη Χίλαρι Κλίντον να κάθονται στην επίσημη σειρά. Εκεί ακούστηκε η ομιλία που θα περνούσε στην Ιστορία.

Ο Στεφανόπουλος, με τον γνωστό νηφάλιο και στιβαρό λόγο του, μίλησε για τις σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ, αλλά κυρίως για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα που όριζαν τότε –και σε μεγάλο βαθμό ακόμη ορίζουν– την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Αναφέρθηκε με απόλυτη καθαρότητα στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια «διαφορά» αλλά για αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής του 38% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθύμισε ότι η λύση μπορεί να υπάρξει μόνο με σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και στις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς νομιμότητας.

Έδωσε επίσης ιδιαίτερο βάρος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζοντας ότι το μόνο υπαρκτό ζήτημα είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και ότι η θέση της Ελλάδας στηρίζεται απολύτως στο Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα στα νησιά. Υπενθύμισε δημόσια στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Συνθήκη της Λωζάννης είναι ξεκάθαρη ως προς την κυριαρχία των νησιών και ότι οι τουρκικές αξιώσεις «δεν θα έπρεπε ούτε ως σκέψεις να διατυπωθούν». Στο ίδιο πλαίσιο καταδίκασε και την τουρκική απειλή πολέμου –το casus belli– σημειώνοντας ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του ΟΗΕ.

Τέλος, ο Στεφανόπουλος επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει ειρηνική επίλυση των διαφορών με θεσμικό τρόπο, προτάσσοντας τη Χάγη ως τη μόνη διαδικασία που εγγυάται δεσμευτικές και αξιόπιστες αποφάσεις. Ήταν μια τοποθέτηση που δεν υψώνει τον τόνο, αλλά υψώνει το κύρος της χώρας: ήρεμη, κατηγορηματική, βαθιά θεσμική.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου διήρκεσε μόλις 24 ώρες, όμως το αποτύπωμά της ήταν τεράστιο. Έμεινε η εικόνα μιας κοινωνίας που ήθελε να ακουστεί και ο λόγος ενός Προέδρου που εξέφρασε την ελληνική θέση μιλώντας καθαρά, με αξιοπρέπεια και χωρίς περιστροφές.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1703: Ο μυστηριώδης «Άνθρωπος με τη Σιδερένια Μάσκα» πεθαίνει στη Βαστίλη, αφήνοντας πίσω του έναν από τους πιο θρυλικούς μύθους της γαλλικής ιστορίας. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, με εικασίες να τον θέλουν ως αδελφό του Λουδοβίκου ΙΔ’ ή πολιτικό κρατούμενο. Η ιστορία του ενέπνευσε συγγραφείς όπως ο Βολτέρος και ο Αλέξανδρος Δουμά και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, με πιο γνωστή την ταινία The Man in the Iron Mask (1998), όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο γεμάτο ίντριγκες και μυστήριο.

1863: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν εκφωνεί ομιλία στο Γκέτισμπουργκ, μια από τις πιο εμβληματικές ομιλίες στην αμερικανική ιστορία, κατά την οποία εξύμνησε τη δημοκρατία και τη θυσία στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

1906: Ο Δημήτριος Νταλίπης, οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα από τη Γκαμπρέσα (Γάβρος) της Φλώρινας, πέφτει ηρωικά μαζί με τους άντρες του σε μάχη κατά υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Ζέλοβο (Ανταρτικό) στην περιοχή Κορεστίων. Η θυσία του και η δράση του στον Μακεδονικό Αγώνα ενέπνευσαν τους αγωνιστές της εποχής και ανέδειξαν την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση του ελληνισμού στη Μακεδονία.

1912: O Λόχος Αεροπόρων (η πρώτη Μονάδα της Στρατιωτικής Αεροπορίας), αποτελούμενος από τέσσερα νέα αεροπλάνα Maurice Farman MF.7 (80 ίππων) και το ανάλογο προσωπικό, αναχωρεί ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό την Πρέβεζα. Από εκεί θα συνεχίσει τη δράση του στο Μέτωπο Ηπείρου.

1924: Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα που οργάνωσαν οι Λούφας και Ντερτιλής εναντίον της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Το πραξικόπημα, που είχε στόχο την ανατροπή της Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της μοναρχίας, καταπνίγεται γρήγορα από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η αποτυχία του κινήματος ενισχύει τη θέση της κυβέρνησης και τη σταθερότητα του νεοσύστατου δημοκρατικού καθεστώτος, το οποίο είχε ανακηρυχθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

1942: Οι Σοβιετικοί, υπό τον στρατάρχη Γκεόργκι Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρμογή της «Επιχείρησης Ουρανός», στη Μάχη του Στάλινγκραντ.

1952: Ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, εγκαινιάζοντας μια νέα πολιτική περίοδο για την Ελλάδα. Μετά τον Εμφύλιο, η κυβέρνησή του δίνει έμφαση στη σταθερότητα και τον εκσυγχρονισμό, επιδιώκοντας την οικονομική ανάκαμψη, την ενίσχυση των θεσμών και την ένταξη της χώρας σε ευρωατλαντικές δομές. Η ανάληψη της εξουσίας από τον Παπάγο θεωρείται κομβικό σημείο στη μεταπολεμική πορεία της Ελλάδας.

1966: Αρχίζει την λειτουργία της η «Θύρα 13», ο σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού, με ιδρυτή τον Απόστολο Ιωαννίδη. Πρόκειται για τον πρώτο σύνδεσμο φιλάθλων στην Ελλάδα και προέρχεται από μία παρέα 26 μελών που συναθροίζονται σε ένα χώρο στο Μεταξουργείο που χρησιμοποιούν ως λέσχη. Το καταστατικό του συνδέσμου θα επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 16 Μαρτίου 1967.

1969: Ο Πελέ πετυχαίνει το 1.000ό γκολ του.

1969: Το Απόλλων 12 πραγματοποιεί τη δεύτερη επανδρωμένη προσελήνωση, με τους Κόνραντ και Μπιν να γίνονται ο τρίτος και τέταρτος άνθρωπος που περπατούν στη Σελήνη.

1973: Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Σπυρίδων Ζουρνατζής, ανακοινώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι οι νεκροί από την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138.

1975: Η ταινία «Στη φωλιά του κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) σε σκηνοθεσία Μίλος Φορμαν και με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον προβάλλεται για πρώτη φορά στους κινηματογράφους. Ήταν η ταινία που χάρισε το πρώτο Όσκαρ στον μεγάλο ηθοποιό.

1999: Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1».

1999: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται την Αθήνα για 24 ώρες, εν μέσω έντονων διαδηλώσεων κατά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, στις οποίες συμμετείχε και ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, απευθύνει έναν μνημειώδη λόγο, υπενθυμίζοντας στον Κλίντον τις ευθύνες της Τουρκίας για την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, καθώς και τα προβλήματα που προκαλεί στο Αιγαίο. Η επίσκεψη, αν και σύντομη, άφησε έντονες εντυπώσεις λόγω των αντιδράσεων και του στιβαρού διπλωματικού μηνύματος του Στεφανόπουλου.

Γεννήσεις

1917 – Ίντιρα Γκάντι (Indira Gandhi), Ινδή πολιτικός και μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες ηγέτιδες του 20ού αιώνα. Ως πρωθυπουργός της Ινδίας, άσκησε καθοριστική επιρροή στην πορεία της χώρας, προωθώντας εκβιομηχάνιση, γεωργικές μεταρρυθμίσεις και ισχυρή εξωτερική πολιτική. Η ηγεσία της χαρακτηρίστηκε από αποφασιστικότητα αλλά και αμφιλεγόμενες επιλογές, όπως η «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης». Δολοφονήθηκε το 1984, αφήνοντας βαθύ πολιτικό αποτύπωμα.

1951 – Παναγιώτης Λαφαζάνης, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής της Λαϊκής Ενότητας και από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της ριζοσπαστικής αριστεράς. Υπηρέτησε ως υπουργός στην κυβέρνηση του 2015 και διατέλεσε επί χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με έντονη παρουσία στα ενεργειακά και οικονομικά ζητήματα. Γνωστός για τη σταθερή του αντίθεση στα μνημόνια και την υποστήριξη εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο της εποχής.

1961 – Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan), Αμερικανίδα ηθοποιός και μία από τις πιο αγαπημένες σταρ των ρομαντικών κομεντί του ’90. Έγινε διεθνώς γνωστή με ταινίες όπως «When Harry Met Sally…», «Sleepless in Seattle» και «You’ve Got Mail», καθιερώνοντας το πρότυπο της ζεστής, δροσερής και χαρισματικής ηρωίδας. Η φυσικότητα και η κινηματογραφική της αύρα την κατέστησαν σύμβολο ολόκληρης εποχής στο Χόλιγουντ.

1962 – Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster), Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια, από τις πιο καταξιωμένες παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου. Παιδί–θαύμα, ξεχώρισε νωρίς και κατέκτησε δύο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «The Accused» και «The Silence of the Lambs». Γνωστή για την ευφυΐα, την ένταση και το βάθος των ερμηνειών της, έχει αναπτύξει και αξιόλογη σκηνοθετική καριέρα, παραμένοντας διαχρονική και επιδραστική μορφή στο Χόλιγουντ.

Θάνατοι

1828 – Φραντς Σούμπερτ (Franz Schubert), Αυστριακός συνθέτης και μία από τις κορυφαίες μορφές της ρομαντικής μουσικής. Παρά τον σύντομο βίο του, άφησε τεράστιο έργο με πάνω από 600 Lieder, συμφωνίες, κουαρτέτα και πιανιστικές συνθέσεις. Η μουσική του ξεχωρίζει για τη μελωδικότητα, τη λυρικότητα και τη συναισθηματική της δύναμη. Η «Ημιτελής Συμφωνία» και τα τραγούδια του παραμένουν πυλώνες του ρομαντικού ρεπερτορίου.

1988 – Χριστίνα Ωνάση, Ελληνίδα επιχειρηματίας και κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλίας. Κληρονόμησε την τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας και διαχειρίστηκε σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου. Η ζωή της, συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, συνδυάστηκε με πολυτέλεια αλλά και προσωπικές δυσκολίες. Ο θάνατός της σε ηλικία 37 ετών προκάλεσε διεθνή συγκίνηση.

2017 – Τσαρλς Μάνσον (Charles Manson), Αμερικανός δολοφόνος και ηγέτης της περιβόητης «Οικογένειας Μάνσον», κεντρική μορφή σε μία από τις πιο σκοτεινές εγκληματικές υποθέσεις του 20ού αιώνα. Οργάνωσε και καθοδήγησε τις δολοφονίες του 1969, μεταξύ των οποίων και εκείνη της ηθοποιού Σάρον Τέιτ, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ. Η υπόθεση σημάδεψε την αμερικανική κουλτούρα και ανέδειξε τη χειραγωγική του δύναμη και τον ακραίο φανατισμό της ομάδας του.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας