1951 – Μπόνι Τάιλερ, Ουαλή τραγουδίστρια, με χαρακτηριστική βραχνή φωνή και παγκόσμιες επιτυχίες όπως «Total Eclipse of the Heart» και «Holding Out for a Hero», που έγιναν σήμα κατατεθέν των ’80s.