Σοβαρό κίνδυνο ξήρανσης διατρέχουν οι μουριές στην Αθήνα, λόγω της εξάπλωσης ενός καταστροφικού παράσιτου, γνωστού ως «κινέζικο σκαθάρι».

Το έντομο εισήλθε στη χώρα γύρω στο 2020 μέσω ανεξέλεγκτων εισαγωγών ξυλείας. Έκτοτε, έχει εξαπλωθεί σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, προσβάλλοντας κυρίως μουριές. Το σκαθάρι τρυπά τον κορμό, εισχωρεί στο εσωτερικό του δέντρου και οι προνύμφες του καταστρέφουν τον ξυλώδη ιστό, οδηγώντας σταδιακά στην ξήρανση και τελικά στον θάνατο του φυτού.

Ήδη, πάνω από 3.000 δέντρα έχουν καταστραφεί στην Αττική.

Ο δήμος Αθηναίων έχει κινητοποιήσει για τρίτη συνεχή χρονιά εξειδικευμένα συνεργεία που εφαρμόζουν ειδική θεραπευτική αγωγή μέσω ενέσεων στο εσωτερικό των δέντρων, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Η παρέμβαση του δήμου Αθηναίων

Πρώτα ανοίγονται μικρές οπές στον κορμό και στη συνέχεια, με αυτοματοποιημένο σύστημα, γίνεται η έγχυση του φαρμάκου στο δέντρο, ενώ οι οπές κλείνονται με βιοδιασπώμενο βύσμα. Η δόση του σκευάσματος είναι προκαθορισμένη, βάσει εργαστηριακών οδηγιών, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά την εφαρμογή.

Παράλληλα, έχει περιοριστεί ο αριθμός των κλαδεμάτων στα συγκεκριμένα δέντρα, ώστε το φάρμακο να διεισδύει καλύτερα και να αποδίδει πιο αποτελεσματικά.

Το 2024, ο στόχος του δήμου είναι να προστατευτούν τουλάχιστον 8.000 μουριές, όπως και την περασμένη χρονιά, αφού η ίδια αγωγή είχε αποδειχτεί αποτελεσματική.