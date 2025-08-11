Με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξελίσσεται φέτος η αναζήτηση για φοιτητική κατοικία, καθώς οι τιμές των ενοικίων καταγράφουν ραγδαίες αυξήσεις, την ώρα που η προσφορά διαθέσιμων διαμερισμάτων παραμένει περιορισμένη.

Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι η δυσκολότερη της τελευταίας δεκαετίας για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η εύρεση κατοικίας κοντά στις σχολές, με προσιτό ενοίκιο και βασικές προδιαγραφές, εξελίσσεται σε πραγματική πρόκληση.

Αυξήσεις-ρεκόρ τα τελευταία 9 χρόνια

Η αύξηση των ενοικίων στις περισσότερες πόλεις με έντονη φοιτητική παρουσία είναι αξιοσημείωτη:

Αθήνα: 147% αύξηση από το 2015 έως σήμερα – +12,6% τον τελευταίο χρόνο

147% αύξηση από το 2015 έως σήμερα – +12,6% τον τελευταίο χρόνο Πάτρα: 128% συνολική αύξηση – +5% σε ετήσια βάση

128% συνολική αύξηση – +5% σε ετήσια βάση Θεσσαλονίκη: 108% συνολική αύξηση – +5,8% το τελευταίο έτος

108% συνολική αύξηση – +5,8% το τελευταίο έτος Ηράκλειο: 101% αύξηση στην 9ετία – +5,2% σε έναν χρόνο

101% αύξηση στην 9ετία – +5,2% σε έναν χρόνο Κομοτηνή: 71% συνολικά – +6,6% το τελευταίο έτος

Η πρωτεύουσα διατηρεί τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών, ακολουθούμενη από Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Μεσιτικών Συλλόγων, Κοσμάς Θεοδωρίδης, σημείωσε ότι η κατάσταση είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων ετών στασιμότητας στην οικοδομική δραστηριότητα και ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν χτιστεί πολλά ακίνητα ή δεν έχουν ανακαινιστεί. Ως αποτέλεσμα στα λίγα ακίνητα, τα οποία είναι ανακαινισμένα ή νεόδμητα, εκτοξεύονται οι τιμές.

Ο ίδιος επεσήμανε επίσης ότι τα μικρά διαμερίσματα, παρά το μέγεθός τους, είναι πιο ακριβά ανά τετραγωνικό από μεγαλύτερα σπίτια, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης από φοιτητές και εργένηδες.

«Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν παίρνει μέτρα τα οποία να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στην αγορά. Το να περιορίσεις το Airbnb δεν είναι θέμα, το να κάνεις προγράμματα τα οποία θα δίνουν πίσω στους ιδιώτες τον ΦΠΑ και τον φόρο που θα πλήρωναν στον τεχνίτη, άρα αυξάνουν κατά πολύ το κόστος της ανακαίνισης, είναι άνευ σημασίας. Θα πρέπει να το βλέπουμε με όρους αγοράς», πρόσθεσε ο κ. Κοσμάς Θεοδωρίδης.