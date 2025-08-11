Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσιγκτον.

«Οι Άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ο Τραμπ στο Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αντίσκηνα και σκουπίδια κατά μήκος οδού.

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την Πρωτεύουσα. Οι Εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε μια συνέντευξη Τύπου που είναι προγραμματισμένη για σήμερα με θέμα το έγκλημα και την καθαριότητα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Δήλωσε πως η πόλη θα πρέπει να γίνει «ασφαλέστερη και πιο ωραία απ’ ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν».

Η Ουάσιγκτον, ως πρωτεύουσα των ΗΠΑ, κυβερνάται από τη δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιό της, όμως παραμένει υπό σημαντική ομοσπονδιακή εποπτεία.

Ο ρεπουμπλικανός Τραμπ συχνά επικρίνει τη δημοκρατική δήμαρχο της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταστρώνει σχέδια για την ανάπτυξη εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς για την επίτευξη των στόχων του Τραμπ, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έκανε γνωστό πώς σκοπεύει να απομακρύνει τους άστεγους από την πόλη. Πριν από δύο εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει σχέδια να αναλάβει δράση εναντίον των αστέγων που βρίσκονται κοντά στο Λευκό Οίκο. «Πιστεύω πως είναι απαίσιο και θα τους απομακρύνουμε αμέσως», είχε δηλώσει.

Στους δρόμους πράκτορες του FBI

Την Παρασκευή, ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων -συμπεριλαμβανομένων μελών της Αστυνομίας Εθνικών Πάρκων, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Μάρσαλ- στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να περιορίσουν, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, τα «εντελώς εκτός ελέγχου» επίπεδα εγκληματικότητας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο National Public Radio ότι έως και 450 ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αναπτύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Έτοιμη για ανάπτυξη στην Ουάσιγκτον η Εθνοφρουρά

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανή ενεργοποίηση μέρους της Εθνοφρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια (D.C.), ώστε να αναπτυχθεί στην Ουάσιγκτον.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα μέλη της Εθνοφρουράς μπορεί να επιστρατευθούν, καθώς δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας αριθμεί συνολικά 2.700 άτομα.

Η εκτίμηση είναι ότι, εάν ενεργοποιηθούν, θα αναλάβουν υποστηρικτικό ρόλο προς τις τοπικές Αρχές.

Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια είναι ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς, σε αντίθεση με άλλες Εθνοφρουρές, δεν υπάγεται στον έλεγχο κάποιου κυβερνήτη ή, στην προκειμένη, του δημάρχου της Ουάσιγκτον, αλλά του προέδρου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την Κυριακή ότι ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται για την ανάπτυξη εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο οι δυνάμεις είναι ήδη σε ετοιμότητα για ανάπτυξη. Ένας εκ των αξιωματούχων σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος τους, αλλά ενδέχεται να συνδράμουν στην προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων ή ακόμη και να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα, ώστε να απελευθερωθούν αστυνομικές δυνάμεις.