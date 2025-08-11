Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο το Μενίδι.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, κυρίως για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρηματικά ποσά που φέρεται να προέρχονται από το παράνομο εμπόριο, ενώ έχουν διαπιστωθεί και περιπτώσεις ρευματοκλοπής και ηχορύπανσης.