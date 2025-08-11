Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στη μία μηχανή επιβατηγού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου.

Στο σκάφος επέβαιναν 168 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Άμεσα στην περιοχή έσπευσε ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην απομάκρυνση των επιβατών.

Όλοι οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια στα ιδιωτικά σκάφη και μεταφέρθηκαν στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από το πλήρωμα.

Οι λιμενικές Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.