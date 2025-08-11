Με στόχο την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην ίδρυση οκτώ νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς και στην επέκταση τομέων και ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Τα νέα ειδικά σχολεία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδρύονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέστου (ΔΙΠΕ Καβάλας)

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (ΔΙΠΕ Β΄ Αθήνας)

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλίμου (ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας)

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλίμου (ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας)

Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλμυρού (ΔΙΠΕ Μαγνησίας)

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μονόλοφου (ΔΙΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης)

ΕΝΕΕΓΥΛ Καρπενησίου (ΔΙΔΕ Ευρυτανίας)

ΕΝΕΕΓΥΛ Κω (ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου)

Νέοι τομείς και ειδικότητες στα ΕΝΕΕΓΥΛ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΕΝΕΕΓΥΛ, ιδρύονται δύο νέοι τομείς:

Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στο ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης

Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στο ΕΝΕΕΓΥΛ Άμφισσας

Παράλληλα, προστίθενται έξι νέες ειδικότητες:

«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (ΕΝΕΕΓΥΛ Ωρωπού και Άρτας)

«Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» (ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς και Χανίων)

«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» (ΕΝΕΕΓΥΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας)

«Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» (ΕΝΕΕΓΥΛ Κιλκίς)

Τα ειδικά σχολεία στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό -εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό- εξασφαλίζοντας την κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές.

Ενίσχυση με Τμήματα Ένταξης και νέα μεταφορικά μέσα

Η επέκταση της ειδικής εκπαίδευσης ενισχύεται και με τη σύσταση 3.448 Τμημάτων Ένταξης σε όλη τη χώρα -από το νηπιαγωγείο έως και τα ΕΠΑΛ- με έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, σχεδιάζεται πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών σε Ειδικά Σχολεία με χρήση ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, στο πλαίσιο της στροφής σε πιο βιώσιμα και προσβάσιμα μέσα μετακίνησης.

Σοφία Ζαχαράκη: «Ένα σχολείο που δεν αποκλείει κανέναν»

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη: «Επιβεβαιώνουμε εμπράκτως τη δέσμευσή μας για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς “χαμένες διαδρομές” και χωρίς φραγμούς στην πρόσβαση στη γνώση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα της σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό».

Αναφέρθηκε επίσης στη σύσταση 1.200 νέων οργανικών θέσεων για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε 3.000 σχολεία, καθώς και 700 επιπλέον οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα ΚΕΔΑΣΥ, στο πλαίσιο νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα.

«Κάνουμε πολλά και ουσιαστικά βήματα για ένα σχολείο που δεν αποκλείει κανέναν και στηρίζει περισσότερο όσους το έχουν ανάγκη», τόνισε η υφυπουργός.