Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφείς οδηγίες, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αττική.

Η σχετική απόφαση προέκυψε από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Δημαρχείο, υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου, οι πολίτες καλούνται να καταθέσουν το έντυπο καταγραφής ώστε να λάβουν 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Παράλληλα:

2.000 ευρώ θα λάβουν οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας με πράσινη σήμανση.

4.000 ευρώ για κίτρινη σήμανση.

6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση.

Για παραθεριστικές κατοικίες, τα ποσά μειώνονται στο μισό.

Επιπλέον, ορίστηκε μηνιαία οικονομική ενίσχυση από 300 έως 500 ευρώ για ενοικίαση σπιτιού, με αναδρομική ισχύ. Υπάλληλος της δημοτικής αρχής θα εποπτεύει κάθε πληγείσα κατοικία, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσουν αντιδιαβρωτικά έργα.

Ο κ. Κατσαφάδος έκανε λόγο για «ταχύτερη και ευέλικτη διαδικασία», ενώ ο Γενικός Γραμματέας της ΓΔΑΕΦΚ ζήτησε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.