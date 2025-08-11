Από την Παρασκευή έχει τεθεί σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με ευνοϊκούς όρους μέσω της πλατφόρμας myAADE, μέχρι και τις 30 Αυγούστου.

Πώς θα κάνετε αίτηση:

Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνον εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής έως τις 31/7, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία “Daniel” (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα: