Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει κινητοποηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα. Κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης τραυματίστηκε ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Εισαγγελική έρευνα για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς

Στη φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα, με τη βοήθεια του στρατού, για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παράνομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.

Dall’alba al tramonto ci si affanna per mettere fine a un disastro che torna vigliaccamente ad allargare i suoi contorni al calar del sole. E intanto passano i giorni.



La convinzione che ANCHE STAVOLTA nessuno pagherà fa anche più male dello spettacolo di queste ore.#Vesuvio pic.twitter.com/mU580YodTv — Daniele Vitiello (@DanViti) August 10, 2025

È incredibile sembra un'eruzione e si vede pure dal satellite invece la colpa è di esseri miserabili e soprattutto criminali……#Vesuvio #incendio pic.twitter.com/mpqN4lDxur — ᚳᛊꓦᛁᚢᛜ💫 🏳️‍🌈 (@buongiorno111) August 10, 2025

Στο μεταξύ, ξανάρχισε να εκρήγνυται το ηφαίστειο της Αίτνας, στη Σικελία. Η λάβα ρέει από στόμιο που βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.