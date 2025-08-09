Συναγερμός έχει σημάνει στο Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου, όπου μεγάλη πυρκαγιά απειλεί δάση και το μοναδικό ηφαιστειακό οικοσύστημα της περιοχής.

Από το απόγευμα της Παρασκευής, η πυρκαγιά κατακαίει τις πλαγιές του Monte Somma, τμήμα του Εθνικού Πάρκου του Βεζούβιου, θέτοντας σε κίνδυνο δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί στις περιοχές Terzigno και Ottaviano, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 1.050 μέτρων. Πυκνά σύννεφα καπνού είναι ορατά από τη Νάπολη, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για μια «ακόμα κρίσιμη» κατάσταση που απαιτεί συνεχή επιτήρηση.

Πλάνα του Reuters, τραβηγμένα από τον Santolo Eliano, αποτυπώνουν τη φωτιά να μαίνεται ανεξέλεγκτα στην πλαγιά του βουνού.

Η διοίκηση του Εθνικού Πάρκου Βεζούβιου καλεί τους πολίτες σε επαγρύπνηση και συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

🔥 Violento incendio dalla serata di ieri nel versante del Vesuvio. Foto di Gio_72 per "Tornado in Italia".



Aria irrespirabile a Terziglio e Boscoreale, ma anche a Torre Annunziata e Torre del Greco. L'incendio ha coinvolto il versante sud del Monte Somma. pic.twitter.com/RLXqUmrF9g — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 9, 2025

Η καταστροφή έχει ήδη πλήξει πολύτιμο πευκοδάσος και τμήματα της ιδιαίτερης χλωρίδας του ηφαιστειακού οικοσυστήματος. Παρά τον σοβαρό κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ούτε σημαντικές ζημιές σε κατοικίες.