Με έντονη ανησυχία συνοδεύτηκε η εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού (1-0) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο διεθνής αμυντικός είχε ενοχλήσεις από νωρίς, προσπάθησε όμως να συνεχίσει μέχρι την ανάπαυλα.

Τελικά, στο φινάλε του 45λέπτου έπεσε στο έδαφος κρατώντας τον προσαγωγό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό, με τον ποδοσφαιριστή να δυσκολεύεται ακόμη και στο περπάτημα κατά την αποχώρησή του, ενώ σε κίνδυνο βρίσκεται η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Καϊράν στις 9 Δεκεμβρίου.