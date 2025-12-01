Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ που βαρύνονται με υποψίες ότι ανήκαν σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν παιδοπορνογραφικό και σατανιστικό περιεχόμενο.

Ερευνητές έκαναν εφόδους και εκτέλεσαν έξι εντάλματα έρευνας για «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου», κατά το δελτίο Τύπου της Νότιας Νέας Ουαλίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις -26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα- είχε ρόλο πρώτου πλάνου. Του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους, μετά την καταβολή εγγυήσεων προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.