Ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, όταν μια παρέα νεαρών αποφάσισε να βουτήξει στα νερά του Θερμαϊκού, ακριβώς μπροστά από τον Λευκό Πύργο.

Η τολμηρή τους ενέργεια καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες των social media χαρακτήρισαν τη βουτιά ως αυθόρμητη και καλοκαιρινή, ενώ άλλοι εξέφρασαν σοβαρό προβληματισμό για την καθαρότητα των νερών της περιοχής.

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους περαστικούς, πολλοί από τους οποίους σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν το συμβάν με τα κινητά τους τηλέφωνα.