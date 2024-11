Στις 19 Νοεμβρίου 1703, ένας από τους πιο μυστηριώδεις φυλακισμένους στην ιστορία, γνωστός ως «Άνθρωπος με τη Σιδερένια Μάσκα», αφήνει την τελευταία του πνοή στη Βαστίλη. Ένας άνδρας χωρίς πρόσωπο, έχοντας περάσει μια ζωή βυθισμένη στο σκοτάδι και με μια ταυτότητα που ποτέ δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της γαλλικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας.

Ποιος ήταν ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα;

Ο μυστικός αυτός κρατούμενος ζούσε υπό άκρα μυστικότητα. Το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο (όχι όμως με σιδερένια μάσκα, όπως έμεινε στην ιστορία, αλλά πιθανότατα με μια μάσκα από μαύρο βελούδο). Οι θεωρίες για την ταυτότητά του πληθαίνουν εδώ και αιώνες. Ήταν ο δίδυμος αδελφός του Λουδοβίκου ΙΔ’; Ένας Ιταλός ευγενής που πρόδωσε τη Γαλλία; Ή μήπως ένας πολιτικός κρατούμενος που γνώριζε επικίνδυνα μυστικά για τη βασιλική αυλή;

Από ονόματα, υπάρχουν δύο που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι:

Ερκολέ Ματιόλι, ένας Ιταλός κόμης που φυλακίστηκε αφού πρόδωσε τον Λουδοβίκο ΙΔ’ κατά τη διάρκεια διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Εστάς Ντοζέ, ένας μυστηριώδης κρατούμενος του οποίου η σύλληψη συνοδευόταν από βασιλικές εντολές που περιλάμβαναν απόλυτη απομόνωση και σιωπή.

Η απόλυτη αλήθεια παρέμεινε για πάντα άγνωστη, με την ιστορία να εμπνέει συγγραφείς όπως ο Βολτέρος και ο Αλέξανδρος Δουμά, που στο μυθιστόρημά του «Ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα» ανέφερε την ιδέα πως επρόκειτο για τον δίδυμο αδελφό του Λουδοβίκου ΙΔ’. Ο μύθος αναζωογονήθηκε στη σύγχρονη εποχή μέσω του κινηματογράφου, με την ταινία του 1998 «The Man in the Iron Mask», όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ενσάρκωσε τόσο τον βασιλιά όσο και τον φυλακισμένο.

Παρά τις θεωρίες, η ταυτότητα του «ανθρώπου με τη σιδερένια μάσκα» δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Ο θάνατός του στη Βαστίλη, χωρίς καμία αποκαλυπτική λεπτομέρεια, άφησε πίσω του ένα αίνιγμα που εξακολουθεί να καθηλώνει.

1863: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν εκφωνεί ομιλία στο Γκέτισμπουργκ, μια από τις πιο εμβληματικές ομιλίες στην αμερικανική ιστορία, κατά την οποία εξύμνησε τη δημοκρατία και τη θυσία στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

1906: Ο Δημήτριος Νταλίπης, οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα από τη Γκαμπρέσα (Γάβρος) της Φλώρινας, πέφτει ηρωικά μαζί με τους άντρες του σε μάχη κατά υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Ζέλοβο (Ανταρτικό) στην περιοχή Κορεστίων. Η θυσία του και η δράση του στον Μακεδονικό Αγώνα ενέπνευσαν τους αγωνιστές της εποχής και ανέδειξαν την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση του ελληνισμού στη Μακεδονία.

1912: O Λόχος Αεροπόρων (η πρώτη Μονάδα της Στρατιωτικής Αεροπορίας), αποτελούμενος από τέσσερα νέα αεροπλάνα Maurice Farman MF.7 (80 ίππων) και το ανάλογο προσωπικό, αναχωρεί ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό την Πρέβεζα. Από εκεί θα συνεχίσει τη δράση του στο Μέτωπο Ηπείρου.

1924: Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα που οργάνωσαν οι Λούφας και Ντερτιλής εναντίον της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Το πραξικόπημα, που είχε στόχο την ανατροπή της Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της μοναρχίας, καταπνίγεται γρήγορα από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η αποτυχία του κινήματος ενισχύει τη θέση της κυβέρνησης και τη σταθερότητα του νεοσύστατου δημοκρατικού καθεστώτος, το οποίο είχε ανακηρυχθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

1942: Οι Σοβιετικοί, υπό τον στρατάρχη Γκεόργκι Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρμογή της «Επιχείρησης Ουρανός», στη Μάχη του Στάλινγκραντ.

1966: Αρχίζει την λειτουργία της η «Θύρα 13», ο σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού, με ιδρυτή τον Απόστολο Ιωαννίδη. Πρόκειται για τον πρώτο σύνδεσμο φιλάθλων στην Ελλάδα και προέρχεται από μία παρέα 26 μελών που συναθροίζονται σε ένα χώρο στο Μεταξουργείο που χρησιμοποιούν ως λέσχη. Το καταστατικό του συνδέσμου θα επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 16 Μαρτίου 1967.

1969: Ο Πελέ πετυχαίνει το 1.000ό γκολ του.

1973: Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Σπυρίδων Ζουρνατζής, ανακοινώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι οι νεκροί από την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138.

1975: Η ταινία «Στη φωλιά του κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) σε σκηνοθεσία Μίλος Φορμαν και με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον προβάλλεται για πρώτη φορά στους κινηματογράφους. Ήταν η ταινία που χάρισε το πρώτο Όσκαρ στον μεγάλο ηθοποιό.

1999: Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1».

1999: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται την Αθήνα για 24 ώρες, εν μέσω έντονων διαδηλώσεων κατά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, στις οποίες συμμετείχε και ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, απευθύνει έναν μνημειώδη λόγο, υπενθυμίζοντας στον Κλίντον τις ευθύνες της Τουρκίας για την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, καθώς και τα προβλήματα που προκαλεί στο Αιγαίο. Η επίσκεψη, αν και σύντομη, άφησε έντονες εντυπώσεις λόγω των αντιδράσεων και του στιβαρού διπλωματικού μηνύματος του Στεφανόπουλου.

Γεννήσεις

1950 – Νίκος Κοτζιάς, έλληνας πολιτικός, πρώην υπουργός Εξωτερικών, με σημαντική συμβολή στη Συμφωνία των Πρεσπών

1951 – Παναγιώτης Λαφαζάνης, έλληνας πολιτικός, ιδρυτής της Λαϊκής Ενότητας και πρώην υπουργός

1961 – Μεγκ Ράιαν, αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός, γνωστή για ρομαντικές κωμωδίες όπως «When Harry Met Sally»

1962 – Τζόντι Φόστερ, αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, βραβευμένη με δύο Όσκαρ για «The Accused» και «The Silence of the Lambs»

Θάνατοι

1828 – Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός συνθέτης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη μουσική

1958 – Κυριάκος Μάτσης, κύπριος γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, γνωστός για την ηρωική του αντίσταση στους Βρετανούς

1988 – Χριστίνα Ωνάση, ελληνίδα επιχειρηματίας, μέλος της διάσημης οικογένειας Ωνάση

1999 – Αντώνης Μηγιάκης, έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής, θρύλος του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Ημέρα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών