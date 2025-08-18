Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο. Το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι τους της επιστροφής.

Η φωτιά που προκλήθηκε στα οχήματα γρήγορα επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρχικά να κλείσει η Εγνατία οδός και η κυκλοφορία να διεξάγεται με εκτροπή μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Από το τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, τα οποία απανθρακώθηκαν ακαριαία από τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο νοσηλεύονται τρία άτομα.

Το ένα είναι ο συνοδηγός του Βούλγαρου οδηγού του φορτηγού, μια γυναίκα που επέβαινε στο πρώτο αυτοκίνητο και ο πολυτραυματίας οδηγός του φορτηγού.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.