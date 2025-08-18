Σοκαριστικό τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα xanthinea.

Κατά τις πληροφορίες αυτές, κάτω από άγνωστες συνθήκες, φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα, τα οποία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, απανθρακώθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχασαν τη ζωή τους, και ένα άτομο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.