Τα σχολεία για το σχολικό έτος 2025-2026 ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, οπότε πραγματοποιείται ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης—δηλαδή σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, για την προετοιμασία του έτους και τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.

Ημερομηνίες χωρίς μαθήματα – Σχολικές αργίες και διακοπές 2025-2026

Το σχολικό ημερολόγιο για τη νέα χρονιά περιλαμβάνει αρκετές ημέρες χωρίς μαθήματα, λόγω εθνικών, θρησκευτικών και τοπικών αργιών, καθώς και σχολικών διακοπών. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Σάββατα και Κυριακές: Καμία σχολική δραστηριότητα.

Καμία σχολική δραστηριότητα. 28η Οκτωβρίου: Εθνική εορτή (Τρίτη).

Εθνική εορτή (Τρίτη). Διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026 . Τα σχολεία ξανανοίγουν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Από . Τα σχολεία ξανανοίγουν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2026. Καθαρά Δευτέρα: 3 Μαρτίου 2025 (τριήμερο χωρίς μαθήματα).

3 Μαρτίου 2025 (τριήμερο χωρίς μαθήματα). 25η Μαρτίου: Τρίτη, εθνική εορτή – συνήθως πραγματοποιείται σχολική γιορτή στις 24 Μαρτίου.

Τρίτη, εθνική εορτή – συνήθως πραγματοποιείται σχολική γιορτή στις 24 Μαρτίου. Διακοπές Πάσχα: Από 11 Απριλίου 2025 (Μεγάλη Παρασκευή) έως τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 .

Από έως τη . Πρωτομαγιά: Πέμπτη 1 Μαΐου 2025.

Πέμπτη 1 Μαΐου 2025. Του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025 (ακόμη ένα τριήμερο).

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025 (ακόμη ένα τριήμερο). Θερινές διακοπές: Από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2026 .

Από . Τοπικές αργίες: Όπως ο πολιούχος της κάθε περιοχής και η τοπική εθνική εορτή.

Ειδικό πλαίσιο για τον αγιασμό

Η τελετή του αγιασμού στα σχολεία (ιδίως τα δημοτικά) ξεκινά συνήθως στις 08:15 π.μ., αλλά στα γυμνάσια και λύκεια μπορεί να ανακοινωθεί διαφορετική ώρα από τις σχολικές μονάδες, λίγο πριν από την έναρξη.

Επισήμανση για μαθητές και γονείς

Το νέο σχολικό έτος προσφέρει σημαντικά διαστήματα χωρίς μαθήματα για ξεκούραση και εκδρομές. Ιδιαίτερη προσοχή γίνεται στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και στα ενδιάμεσα τριήμερα που προσφέρουν ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις.

Όλες οι ημερομηνίες αργιών είναι ενδεικτικές και οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενδεικτικός πίνακας: Ημερομηνίες χωρίς μαθήματα 2025-2026

Περίοδος/Αργία Ημερομηνία Έναρξη σχολείων/αγιασμός 11 Σεπτεμβρίου 2025 (Πέμπτη) Έναρξη μαθημάτων 12 Σεπτεμβρίου 2025 (Παρασκευή) 28η Οκτωβρίου Τρίτη Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2025 – 7/1/2026 Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025 (Δευτέρα) 25η Μαρτίου Τρίτη Διακοπές Πάσχα 11/4/2025 – 28/4/2025 Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2025 (Πέμπτη) Αγίου Πνεύματος 9 Ιουνίου 2025 (Δευτέρα) Θερινές διακοπές 22/6/2026 – 31/8/2026 Τοπικές αργίες Ανάλογα με την έδρα του σχολείου

Ακολουθώντας το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να ανακοινώσει και επιπλέον τοπικές αργίες ή εορταστικές ημέρες ανάλογα με την περιοχή.