Μια ανάσα δροσιάς εθεάθη να παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στις Καλύβες Αποκόρωνα Χανίων.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε στην κατάμεστη από κόσμο δημοφιλή και πανέμορφη αμμουδιά αυτή τη -σχετικά- ήρεμη ημέρα και ήταν και για εκείνον μια ευκαιρία για αποφόρτιση από τα δύσκολα 24ωρα των προηγούμενων ημερών.

Σε αυτή τη μίνι ανάπαυλα πριν την επιστροφή στο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είναι λάτρης της θάλασσας φάνηκε να χαλαρώνει στα καρεκλάκια που είχε φέρει το ζευγάρι μαζί του, ενώ επιδόθηκε και σε ένα άλλο αγαπημένο σπορ, το… διάβασμα.