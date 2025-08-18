Η Ναντίν Αγιούμπ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe.

Η Οργάνωση Miss Universe (MUO) ανακοίνωσε σε δήλωσή της στο CNN ότι είναι «στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει» τη συμμετοχή της Αγιούμπ στον διαγωνισμό Miss Universe 2025, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

«Η Οργάνωση Miss Universe καλωσορίζει υπερήφανα εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Η κα Αγιούμπ, μια καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την αντοχή και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα μας».

Η 27χρονη Αγιούμπ, που είχε στεφθεί Miss Palestine το 2022, θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με περισσότερες από 130 διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο στον 74ο τελικό του Miss Universe.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια τόνισε: «Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι, για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στο Miss Universe. Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει θλίψη — ιδιαίτερα στη Γάζα — μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σωπάσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, των οποίων η δύναμη πρέπει να αναδειχθεί στον κόσμο. Είμαστε κάτι περισσότερο από τον πόνο μας — είμαστε αντοχή, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα μας».

Η ιστορική αυτή απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς κριτικής για τον πόλεμο στη Γάζα, όπου σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι από τον Οκτώβριο του 2023. Οι αρχές στη Γάζα δεν ξεχωρίζουν μεταξύ αμάχων και μαχητών της Χαμάς, ωστόσο το υπουργείο και τα Ηνωμένα Έθνη επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες χώρες τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους. Πάνω από 145 χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε αναγνώριση, ενώ πιο πρόσφατα η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν το θέμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη υπό την προϋπόθεση πως το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε εκεχειρία στη Γάζα.