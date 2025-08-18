Μια γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της, μέλος της εθνοφρουράς, με τους γονείς της να συλλαμβάνονται ως συνεργοί στο έγκλημα.

Το περιστατικό έγινε στη Γιούτα τον Οκτώβριο του 2024 με θύμα τον Matthew Johnson και η δίκη μόλις ξεκίνησε. Ο 51χρονος βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου με την 41χρονη Jennifer Gledhill, μητέρα των τριών παιδιών του, όταν ανακάλυψε ότι τον απατάει.

Καθώς έμεναν στο ίδιο σπίτι μέχρι να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο, ξέσπασε ένας άγριος καβγάς και όταν έπεσε για ύπνο, η γυναίκα πήρε το πιστόλι του και τού έριξε μια σφαίρα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, πήγε να κρύψει το πτώμα σε αποθήκη στην ταράτσα, αλλά της έπεσε στις σκάλες.

Έτσι, ειδοποίησε τον εραστή της, αλλά και τους γονείς της, με τους δεύτερους να τη βοηθούν και να μεταφέρουν τη σορό σε ένα οικόπεδο, όπου και την έθαψαν. Την επομένη, η Jennifer δήλωσε την εξαφάνιση του Matthew, παριστάνοντας την ανήσυχη σύζυγο, έγραψε το Toofab.

Εντούτοις, η αστυνομία υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το ζευγάρι όχι μόνο χώριζε, αλλά πολλάκις στο παρελθόν η Jennifer είχε καταγγείλει τον Matthew για σωματική βία, κάτι που δεν είχε αποδειχτεί ποτέ.

Μία εβδομάδα μετά το έγκλημα, ο εραστής της 41χρονης τηλεφώνησε στην αστυνομία και αποκάλυψε ότι εκείνη διέπραξε τη δολοφονία, ενώ παρείχε και σχετικά στοιχεία, όπως ηχογραφημένες συνομιλίες.

Ο εραστής κατέθεσε ότι γνώριζε πως η γυναίκα χώριζε και είχε ψευδώς καταγγείλει τον σύζυγό της στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν πίστευε πως θα τον σκότωνε. Όλα άλλαξαν όμως, όταν έγινε το έγκλημα. Σύμφωνα με την κατάθεση, δεν τρόμαξε μόνο από τη δολοφονία, αλλά και από την απότομη αλλαγή του χαρακτήρα της.

«Μιλούσε σαν να ήταν αντικείμενο, όχι ο πατέρας των παιδιών της ή κάποιο κοντινό της άτομο», είπε, παρέχοντας μια συνομιλία στην οποία η γυναίκα ακούγεται να λέει: «Το έβγαλα από τη μέση… Το ξεφορτώθηκα το πρόβλημα».

Η υπόθεση έχει κλείσει για την αστυνομία, με τις αρχές να αποδίδουν το κίνητρο σε οικονομικές διαφορές. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η Jennifer δολοφόνησε τον Matthew όταν αποκαλύφθηκε η εξωσυζυγική της σχέση, επειδή λόγω της απιστίας το διαζύγιο θα έβγαινε υπέρ του.

Πλέον, κρατείται στη φυλακή και δικάζεται ως κατηγορούμενη, ενώ οι γονείς της έχουν επίσης συλληφθεί παρότι είναι ηλικιωμένοι και κατηγορούνται ως συνεργοί για την απόκρυψη της σορού.