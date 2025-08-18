Καλοκαίρι και σαν την Ελλάδα δεν έχει και θα συμφωνήσουμε -νομίζουμε- όλοι σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία που θα σε κάνει για χάρη του να αφήσεις το ελληνικό καλοκαίρι.

Και αυτό το μέρος δεν είναι άλλο από το Κόχεμ, ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα της Γερμανίας που βρίσκεται στη Ρηνανία στην αριστερή όχθη του ποταμού Μοζέλλα. Θεωρείται, δικαίως, ένας από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς, καθώς εντυπωσιάζει με τη γραφικότητα και την καταπράσινη φύση του.

Στο Κόχεμ, αξίζει να επισκεφθεί κανείς το κάστρο που χτίστηκε τον 11ο αιώνα σε ένα στρατηγικό σημείο της κοιλάδας και καταστράφηκε ολοσχερώς από Γάλλους στρατιώτες το 1689 για να ανοικοδομηθεί αργότερα, κατά τον 19ο αιώνα.

Το παραμυθένιο αυτό μέρος είναι σίγουρο ότι θα σε εντυπωσιάσει, ειδικά αν περπατήσεις στο γραφικό και άριστα διατηρημένο ιστορικό κέντρο του, ενώ αξίζει να βρεθεί κανείς εκεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, καθώς διοργανώνεται η μεγάλη Γιορτή του Κρασιού. Και αν και δεν θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα στο υπενθυμίσουμε, αλλά μιας κι έρχεται το φθινόπωρο, το Κόχεμ είναι ιδανική επιλογή για να ταξιδέψεις αυτή την εποχή.

Δείτε τις φωτογραφίες