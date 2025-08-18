Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους και ότι θα ηγηθεί «ενός κινήματος» που θα βάλει ως στόχο την επιστολική ψήφο και τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη τη χώρα.

«Θα ηγηθώ ενός κινήματος για να απαλλαγούμε από τις ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ και επίσης, και επίσης, μια και μιλάμε γι’ αυτά, από τα εξαιρετικά «Ανακριβή», Πολύ Ακριβά και Πολύ Αμφιλεγόμενα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ