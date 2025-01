Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Ιανουαρίου.



Κατά την τελετή στην Ουάσινγκτον, στα σκαλιά του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, ο Τραμπ και ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ορκιστούν και θα αναλάβουν τις θέσεις τους στον Λευκό Οίκο.



Ωστόσο, η τελετή ορκωμοσίας θα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ορκωμοσία η ομάδα του Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αποκαλύπτοντας εκείνους που θα εμφανιστούν στην εκδήλωση, αναφέρει το The Spectator World.

Ποιος θα εμφανιστεί στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα μουσικό προοίμιο από τη μικτή χορωδία του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα-Λίνκολν. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η μπάντα πορείας των πεζοναυτών των ΗΠΑ και η γερουσιαστής των ΗΠΑ Έιμι Κλόμπουτσαρ – ως πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής του Κογκρέσου για τις τελετές εγκαινίων για την 60ή προεδρική ορκωμοσία – θα κηρύξει την έναρξη της τελετής.

Ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Βανς θα ορκιστεί πρώτος από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο, ενώ θα ακολουθήσει η εκτέλεση του «America the Beautiful» από τη βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα Κάρι Άντεργουντ μαζί με τη χορωδία των Ενόπλων Δυνάμεων και τη χορωδία της Ναυτικής Ακαδημίας.

Country music star Carrie Underwood will perform “America the Beautiful” at Donald Trump's inauguration next week.



Η 41χρονη Άντεργουντ είναι καλλιτέχνιδα της κάντρι που ξεκίνησε από το American Idol. Είναι περισσότερο γνωστή για τις επιτυχίες της «Inside your Heaven», «Jesus Take the Wheel» και «Before He Cheats».



Στη συνέχεια θα γίνει το κύριο γεγονός με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ να ορκίζεται ως 47ος πρόεδρος από τον επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς. Έπειτα νέος πρόεδρος θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία του.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες θα κλείσουν την τελετή με μια ευλογία και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την εκτέλεση του Εθνικού Ύμνου από τον τραγουδιστή Κρίστοφερ Μάκιο.

Ποιος θα εμφανιστεί στις εκδηλώσεις του Τραμπ πριν από την ορκωμοσία

Ο Τραμπ πρόκειται να διοργανώσει μια εκδήλωση με τίτλο «Make America Great Again Victory Rally» στην Ουάσινγκτον στις 19 Ιανουαρίου – λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του.



Εκείνο το βράδυ, η Turning Point USA θα διοργανώσει επίσης τον Χορό της Παραμονής της Ορκωμοσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, αναμένεται να παραστούν ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Μέγκιν Κέλι και άλλα σημαντικά πρόσωπα του κινήματος MAGA.



Θα εμφανιστούν οι Village People, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Τραμπ. Έχει χρησιμοποιήσει τακτικά τις επιτυχίες τους «Y.M.C.A» και «Macho Man» στις συγκεντρώσεις του.

Οι καλλιτέχνες που, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ανακοίνωσαν δημόσια την άρνησή τους να εμφανιστούν στην φετινή ορκωμοσία περιλαμβάνουν τους Μόμπι, Kiss, Ίντινα Μένζελ και Σάρλοτ Τσερτς.

Ο Τραμπ φέρεται να δυσκολεύτηκε να βρει σημαντικούς τραγουδιστές για να εμφανιστούν στην ορκωμοσία του το 2017. Ο Έλτον Τζον, η Σελίν Ντιόν και ο Γκαρθ Μπρουκς αρνήθηκαν τις προσκλήσεις του να εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης εκείνη την εποχή.

Αντίθετα, στην ορκωμοσία εμφανίστηκαν η Χορωδία του Ταμπερνάκλ στηνTemple Square και η κλασική τραγουδίστρια Τζάκι Εβάνκο, μεταξύ άλλων.

Στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν το 2021, συμμετείχαν διάσημα ονόματα, όπως η Lady Gaga, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Κέιτι Πέρι.