Ο κλάδος των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) γνωρίζει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή άνθηση διεθνώς, με την Ελλάδα να ακολουθεί τον ρυθμό ανάπτυξης και να προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η μορφή αυτή φιλοξενίας, που συνδυάζει την ιδιωτικότητα και την αυτονομία μιας κατοικίας με τις παροχές και την εξυπηρέτηση ξενοδοχείου, κερδίζει έδαφος ως ευέλικτη λύση για ταξιδιώτες με ανάγκες παραμονής μεγαλύτερης διάρκειας. Τα διαμερίσματα αυτά είναι πλήρως επιπλωμένα, διαθέτουν εξοπλισμένη κουζίνα και προσφέρουν υπηρεσίες όπως καθαριότητα, ρεσεψιόν, γυμναστήριο ή ακόμη και συνεδριακούς χώρους.

Στόχος τους είναι να καλύψουν τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος επισκεπτών — από στελέχη σε μακροχρόνιες επαγγελματικές αποστολές, μέχρι ψηφιακούς νομάδες, φοιτητές ή οικογένειες που θέλουν να παρατείνουν τη διαμονή τους σε έναν προορισμό.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Enterprise Greece, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα περίπου 3.700 τέτοιες μονάδες, έναντι 2.500 το 2019, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σε λίγα μόλις χρόνια. Η πρόβλεψη για το τέλος του επόμενου έτους κάνει λόγο για ακόμη 1.000 νέες μονάδες, κάτι που τοποθετεί την ελληνική αγορά ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια παγκόσμια τάση: η διεθνής αγορά των serviced apartments αποτιμάται ήδη σε πάνω από 100 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,7% έως το τέλος της δεκαετίας.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον έχει φέρει στην Ελλάδα κορυφαίους διεθνείς παίκτες του κλάδου. Η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts, η ισπανική Libere Hospitality Group, η ισραηλινή Vision Greece και η γερμανική Limehome έχουν ανακοινώσει επενδύσεις είτε σε νέες κατασκευές είτε στην ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων ακινήτων. Η Wyndham, σε συνεργασία με την ελληνική DKG Development, αναπτύσσει το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, ένα συγκρότημα 72 μονάδων σε δύο κτίρια 8 ορόφων στον Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα, μαζί με την Oikos Property Developments, προχωρά στη δημιουργία συγκροτήματος 150 βιλών στη βόρεια Ελλάδα, με πλήρεις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Η DKG, εκτός από τις συνεργασίες αυτές, αναπτύσσει αυτόνομα έξι κτίρια με συνολικά 400 μονάδες γύρω από τον Πειραιά και έχει ήδη συνάψει συμφωνία διαχείρισης με τη Libere για μονάδα στον δήμο Δάφνης. Ιδιαίτερα δραστήριες παραμένουν και οι ελληνικές εταιρείες. Η Zoia επενδύει συστηματικά στον τομέα, ενώ η Blueground, μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές scale-ups, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο brand με παρουσία σε δεκάδες πόλεις διεθνώς, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές διαμονής για επαγγελματίες και ταξιδιώτες. Το γεγονός ότι ελληνικές εταιρείες καταφέρνουν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον κλάδο.

Η ανάπτυξη των serviced apartments έχει στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία. Ενισχύει την αγορά ακινήτων, προσελκύει σημαντικά ξένα κεφάλαια και συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, προσφέροντας μια επιπλέον κατηγορία φιλοξενίας που μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε μια εποχή όπου οι επαγγελματικές μετακινήσεις, η εξ αποστάσεως εργασία και οι μακροχρόνιες διακοπές αποκτούν νέα δυναμική, η Ελλάδα φαίνεται να τοποθετείται έγκαιρα σε έναν τομέα που αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη φιλοξενίας.