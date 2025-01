«Κάτι έχει αλλάξει. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε το 2016, η Αμερική σοκαρίστηκε. Ακόμη και εκείνοι που τον επέλεξαν τότε δεν ήταν απόλυτα πεπεισμένοι ότι θα τα κατάφερνε», τονίζει σε σχόλιό του λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, ο ανταποκριτής του Sky News, Μαρκ Στόουν.

«Το κατεστημένο της Ουάσινγκτον – Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι – δεν περίμενε έναν πρόεδρο Τραμπ.

Και πέρα από αυτό, το 2016, υπήρχε μια απροθυμία να παραδεχτείς ότι ήσουν υπέρ του Τραμπ.

Όχι πια. Πέρα από τη βάση του – τους πιστούς σε όλη τη χώρα που κάποτε η Χίλαρι Κλίντον είχε απορρίψει ως “αξιοθρήνητους”, υπήρξε μια πραγματικά συναρπαστική πολιτισμική αλλαγή στην Αμερική. Και ήταν γρήγορη.

Η εχθρότητα απέναντι στο κίνημα MAGA (Make America Great Again) του Τραμπ έχει εξαφανιστεί. Εν μέρει πρόκειται για παραίτηση – η αντίσταση έχει φύγει, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.

Από τους δισεκατομμυριούχους τεχνολογίας της Silicon Valley, σε σημαντικές γωνιές του Χόλιγουντ και στην επιχειρηματική κοινότητα, δεν είναι πλέον τοξικό να συνδέεται κανείς με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και σε όλη την Ουάσινγκτον τις τελευταίες 48 ώρες αυτή η αλλαγή ήταν τόσο ξεκάθαρη», συνεχίζει στο σχόλιό του.

Έχει πλέον την προεδρική εξουσία να κάνει ό,τι θέλει, και λέει ότι θα το κάνει, με έναν άνευ προηγουμένου αριθμό εκτελεστικών διαταγμάτων από την πρώτη ημέρα.

«Πρέπει να βάλουμε τη χώρα μας στη σωστή πορεία μέχρι αύριο το βράδυ που θα δύσει ο ήλιος.Η εισβολή στα σύνορά μας θα έχει σταματήσει».

Μιλώντας στο Sky News, ο ανώτερος σύμβουλος του κ. Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, δήλωσε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με τεράστια ταχύτητα.

«Φαίνεται ότι είμαστε έτοιμοι για βαθιές αλλαγές. Η εκδήλωση (σ.σ. του Τραμπ την Κυριακή) έκλεισε με τους Village People στη σκηνή με το YMCA, ένα τραγούδι που έγινε ο τυχαίος ύμνος του κινήματός του.

President Trump dancing to YMCA ON STAGE with the Village People is one of the best things I’ve ever seen



pic.twitter.com/EO7LmCluBy